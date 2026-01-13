Madagascar: Intempéries - Les fortes pluies entraînent seize décès

De fortes pluies ont endeuillé le pays. Seize personnes ont perdu la vie dans quatre régions, selon le dernier bilan communiqué hier par le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC).

Cet épisode de fortes pluies a affecté quatre régions, treize districts et quatorze communes. Routes et habitations ont été envahies par les eaux, transformant les quartiers en torrents dévastateurs et provoquant effondrements et inondations généralisées.

La région Analamanga est la plus touchée, avec douze décès recensés. À Anjozorobe, cinq personnes ont trouvé la mort, dont quatre victimes de la foudre et une autre ensevelie après l'effondrement de son domicile. Un décès a également été signalé à Bemasoandro Itaosy, quatre à Soavina et deux à Antananarivo Renivohitra. En dehors d'Analamanga, un décès a été enregistré à Morondava, un à Betioky Atsimo et deux à Ihosy. Aucun cas de disparition n'est, pour l'heure, signalé.

Dégâts matériels

Le bilan fait également état de treize blessés. Six victimes ont été prises en charge à Antananarivo Renivohitra, trois autres à Antananarivo Atsimondrano et quatre à Ihosy.

Au total, cinq mille huit cent trente-trois personnes, issues de mille cinq cent dix-huit ménages, sont sinistrées. Parmi elles, mille deux cent quarante-six personnes, appartenant à deux cent cinquante ménages, ont dû être relogées. Six sites d'hébergement officiels ont été ouverts, tandis que cent vingt-deux sinistrés ont trouvé refuge chez des proches ou des voisins. Les dégâts matériels sont considérables : mille deux cent vingt-trois habitations sont inondées, trente-trois sont endommagées et cent vingt-trois sont entièrement détruites.

Face à l'ampleur des dégâts, les autorités lancent un appel à la solidarité nationale et exhortent la population à respecter strictement les consignes de sécurité. Des opérations de nettoyage et de réhabilitation des infrastructures sont en cours, tandis que les services de secours restent mobilisés pour venir en aide aux populations les plus vulnérables.