Madagascar: Assainissement - Des canaux d'évacuation encombrés de déchets

À Antananarivo, de nombreux canaux d'évacuation d'eau et certaines dalles piétonnes sont envahis par des déchets, posant un sérieux problème d'assainissement. Plastiques, emballages, bouteilles et autres détritus s'accumulent, réduisant la capacité des infrastructures à drainer correctement les eaux de pluie et augmentant le risque d'inondations locales.

Pour remédier à cette situation, des opérations de nettoyage des canaux sont actuellement en cours. À Anosibe, les dalles récemment ouvertes ont rapidement mis en lumière un problème persistant: la saleté et les déchets abandonnés dans les caniveaux et sur le bord des routes. Face à cette situation, le fokontany et les responsables du marché local ont averti qu'aucune tolérance ne sera accordée. Des mesures strictes seront prises contre quiconque jettera des déchets de manière inappropriée.

Les canaux obstrués entraînent non seulement des débordements lors des pluies, mais créent également un risque sanitaire important, favorisant la prolifération de moustiques et la propagation de maladies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dispositif de contrôle est que le fokontany sera chargé de surveiller les habitants, tandis que les responsables du marché assureront la supervision des commerçants. Cette mesure vise à préserver la propreté, à garantir un environnement sain et à sensibiliser la population à la gestion responsable des déchets.