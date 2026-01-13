Madagascar: Handball/Nomination - Sylvestre Tsiahoua prend la direction technique nationale

Deux jours après l'élection d'Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao, dit Manga, à la présidence de la Fédération malagasy de handball (FMH), le nouveau président a nommé Sylvestre Tsiahoua au poste de directeur technique national. La cérémonie de passation de service entre l'ancien DTN, Seth Ramiandrasoa, et le nouveau directeur technique national, Sylvestre Tsiahoua, a été faite lundi à l'ENS d'Ampefiloha.

Ancien directeur des sports fédéraux et plusieurs fois chef de délégation malgache aux JIOI, CJSOI et CCCOI, Sylvestre Tsiahoua connaît parfaitement le fonctionnement du sport malgache et les exigences du handball.

Lors de la passation de service avec Seth Ramiandrasoa, il a exposé ses priorités : « Le handball malgache a besoin de préparer la relève et doit se tourner vers les sports scolaires. Notre travail va se concentrer sur cette préparation de la relève tout en améliorant le système existant pour faire face aux échéances futures comme la CCCOI, l'IHF Trophy, sans oublier la formation des dirigeants et des entraîneurs ». Il a ajouté : «Nous tâcherons d'offrir beaucoup de compétitions, car c'est à partir des compétitions que le niveau va se relever».

Avec cette nomination, la FMH mise sur l'expérience et la connaissance du terrain de Sylvestre Tsiahoua pour impulser un nouvel élan à la discipline, renforcer la formation et consolider les performances nationales dans les compétitions régionales et internationales.