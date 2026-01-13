Madagascar: Rugby à 7/HSBC SVNS 3 - Les Makis face au défi mondial à Dubaï

L'équipe nationale malgache de rugby à 7, les Makis, s'est envolée dimanche pour rejoindre Dubaï où se disputera, les 17 et 18 janvier, la troisième étape du HSBC SVNS. Un rendez-vous capital pour Madagascar, engagé dans une compétition où seules deux nations sur les huit participantes valideront leur ticket pour le tour suivant.

Placés dans la poule B, les Makis auront fort à faire face au Canada, à l'Italie et à la Belgique. Trois sélections rompues aux exigences du circuit mondial et considérées comme d'un cran supérieur en termes d'expérience et de vécu international. Dans l'autre groupe, la poule A, figurent Samoa, Tonga, Hong Kong et la Colombie. Dans ce format resserré, la moindre erreur pourrait être fatale.

Au niveau de l'effectif, le staff technique a procédé à quelques ajustements ciblés. Sur les douze joueurs retenus, Larkham Rakotoarison et Thierry Parson Rakotondrabe intègrent le groupe. Ils remplacent Salotra Lucas Rakotomalala et l'expatrié Hugo Manolo Querillacq. Ces changements visent à apporter davantage de fraîcheur tout en conservant l'ossature qui a permis aux Makis de franchir un cap ces derniers mois.

Un parcours semé d'embûches

Sur le plan sportif, Madagascar arrive à Dubaï avec des arguments. Les Makis restent sur une place de vice-champions d'Afrique 2025 et affichent un visage serein lors de la World Challenger Series, notamment en Afrique du Sud et en Pologne. Ces compétitions ont permis aux joueurs de gagner en maturité, en rythme et en confiance, face à des adversaires aux styles variés.

Le HSBC SVNS de Dubaï représente toutefois un tout autre niveau d'exigence. Le Canada s'impose comme le favori naturel de la poule, tandis que l'Italie et la Belgique disposent d'un collectif solide, discipliné et physiquement puissant. Pour espérer poursuivre l'aventure, Madagascar devra terminer au moins deuxième, un objectif ambitieux mais pas totalement hors de portée.

Lucide, le sélectionneur Noé Mboazafy Rakotoarivelo prévient : «Ce seront des rencontres très difficiles avec le niveau des adversaires. Nous nous donnons à fond pour essayer d'exister durant les deux jours de compétition.» Un état d'esprit partagé par les joueurs, à l'image de Jean-Yves Rakotomalala : « Nous sommes prêts à défier tous les adversaires qui se présenteront. »

Sans le statut de favori, mais forts de leur progression et de leur expérience récente, les Makis tenteront de jouer crânement leur chance. À Dubaï, l'objectif est clair : rivaliser, surprendre et, pourquoi ne pas, décrocher une qualification historique face à l'élite du rugby mondial à 7.

Les joueurs retenus

Tolojanahary Rakotovao, Mickael Rakotomalala, Mamy Ranaivoarison, Rado Randrianalisoa, Hajanirina Mickael Rabetsaraharinsoy, Larkham Rakotoarison, Jean-Yves Randriamalala, Alex Fabrice Ranaivoson, Yvon Randriamialisoa, Jean-Marc Raoelimirina, Thierry Parson Rakotondrabe, Jean Christino Rakotonirina.