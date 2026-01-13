Sénégal: Instruction financière et liberté provisoire - Farba Ngom maintenu en détention, Tahirou Sarr libéré

Alors que le juge d'instruction financière avait ordonné leur mise en liberté provisoire, le député-maire de Farba Ngom voit sa détention prolongée tandis que son co-accusé Tahirou Sarr a recouvré la liberté sous bracelet électronique. Une situation jugée « incohérente » et « politiquement motivée » par les avocats de Farba Ngom, qui dénoncent une justice à deux vitesses.

Placés sous mandat de dépôt depuis février 2025 dans le cadre d'une enquête du Pool judiciaire financier portant sur des faits présumés de détournement de fonds publics, d'escroquerie, de blanchiment de capitaux et d'abus de biens sociaux, Tahirou Sarr et Mouhamadou Ngom, dit Farba, ont vu leur situation évoluer de manière contrastée ce lundi 12 janvier 2026

Le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, a vécu hier, hier lundi, une journée pleine de rebondissements. Avec Tahirou Sarr, un homme d'affaires, il avait été placé sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux », Farba Ngom n'a pas obtenu gain de cause devant la deuxième chambre pénale de la Cour suprême. Cette juridiction, qui statuait sur son pourvoi contre la décision de la Chambre d'accusation financière ayant rejeté sa demande de liberté provisoire, a tranché en sa défaveur.

Dans le même temps, le juge d'instruction financière, saisi d'une autre demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats, a rendu une ordonnance favorable accordant à Farba Ngom et à Tahirou Sarr une liberté provisoire assortie du port d'un bracelet électronique. Toutefois, cette décision n'aura été que de courte durée, le procureur de la République financier ayant interjeté appel de l'ordonnance. Seul Tahirou Sarr donc, a pu bénéficier des effets de cette décision du juge d'instruction financière, Farba Ngom demeurant en détention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Me Adama Fall dénonce une politique de « deux poids, deux mesures »

Cette divergence de traitement a été vivement dénoncée par les avocats de Farba Ngom. Réagissant à la décision du parquet financier, Me Adama Fall, membre de son pool d'avocats, a dénoncé une politique de « deux poids, deux mesures » et d'un traitement incohérent entre « deux personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, qu'elles encourent les mêmes responsabilités et que les dossiers sont intrinsèquement liés, il est inconséquent de laisser l'une libre et de maintenir l'autre en prison ». La défense évoque également des motivations politiques derrière le maintien en détention, de leur client : « Depuis le début, nous avons des doutes sur la nature et les motivations politiques de cette détention. Aujourd'hui, nous en avons la preuve palpable. Farba Ngom reste en prison pour des raisons purement politiques et nous entendons le dénoncer devant tous les médias et devant toutes les instances de droit », a-t-il martelé.

Pour rappel, arrêtés en avril 2025 dans le cadre de cette affaire, Demba Ngom, frère de Farba Ngom, et Abdou Aziz Kane ont recouvré la liberté à la suite d'une décision de la Chambre d'accusation ayant ordonné leur placement sous bracelet électronique.