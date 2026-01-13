Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a exprimé hier, lundi 12 janvier 2026, dans un communiqué, sa consternation et sa profonde indignation face à la situation qu'il considère comme alarmante au sein de l'Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), structure stratégique pour la protection de la santé publique et la sécurité du médicament.

Concernant l'affaire «Softcare», le communiqué renseigne que les éléments recueillis et documentés par la section ARP du SAMES, font état de pratiques de gestion opaques, de soupçons graves de corruption et de violations manifestes des procédures réglementaires en vigueur. L'affaire «Softcare» constitue, selon le syndicat, à elle seule, une transgression manifeste du Décret n°2022-824 du 07 avril 2022, socle fondamental de la régulation pharmaceutique.

Parallèlement à ces agissements, le SAMES a dénoncé «des pratiques de recrutements clientélistes, de favoritisme et de népotisme, érigées en véritable mode de gouvernance au sein de l'ARP. Ces pratiques portent une atteinte grave aux principes élémentaires de transparence, d'équité et de mérite dans l'accès à l'emploi public et violent ouvertement la loi portant création de l'ARP, laquelle impose rigueur, intégrité et exemplarité à tous les niveaux de responsabilité».

Face à cette situation, le SAMES dans son communiqué, interpelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique. «Informé depuis plusieurs mois de faits graves de non-conformité, son silence prolongé et son absence de décisions fortes constituent une défaillance majeure, assimilable à une responsabilité morale lourde, voire à une complicité passive. De la même manière, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal ne saurait continuer à se retrancher derrière une neutralité de façade. En tant que garant du respect du Code de déontologie, il lui appartient de situer clairement les responsabilités disciplinaires afin de préserver l'honneur, la crédibilité et la dignité de la profession pharmaceutique», fait remarquer la source.

Face à l'inaction de la tutelle administrative, le SAMES dit être en état de mobilisation permanente et se réserve le droit d'engager l'ensemble des moyens syndicaux, légaux et institutionnels nécessaires pour mettre fin à l'impunité et rétablir la crédibilité, l'autorité et l'intégrité de l'Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique. Et de mettre en garde le Directeur général de l'ARP et les autorités ministérielles «qu'aucune intimidation ni pression ou tentative de sacrifice de nos camarades ne sera tolérée. Toute atteinte aux droits, à la dignité ou à la sécurité des travailleur de l'ARP appellera une riposte syndicale ferme, organisée et sans concession».