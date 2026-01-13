Sénégal: Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique - Distinctions honorifiques et priorités environnementales

Le ministre de l'Environnement et de la transition écologique (Mete), Abdourahmane Diouf a procédé hier, lundi 12 janvier à la remise de décorations dans les différents ordres nationaux à plusieurs agents de son département. Cette cérémonie officielle a également servie de cadre à la présentation de la feuille de route de son ministère pour l'année 2026

Selon le ministre, l'année 2026 s'annonce aussi d'exigeante que celle achevée. Dans cette perspective, il a indiqué que son département entend renforcer les actions de protection et de restauration des forêts et des sols, afin de contribuer à la pérennisation des productions agrosylvopastorales. Il a également annoncé la modernisation les infrastructures du réseau des parcs nationaux, des réserves naturelles et des aires marines protégées ainsi que le développement d'une plateforme intégrée et performante de gestion environnementale.

Celle-ci devrait inclure la surveillance environnementale, le suivi de la qualité de l'air, des eaux et sols, la gestion des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), et la collecte continue de données, en vue d'adopter des mesures correctives adaptées et de faciliter une prise de décision rapide.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même esprit, le Dr Abdourahmane Diouf a souligné l'ambition de garantir un cadre de vie sain à l'horizon 2050, de renforcer la gouvernance dans la gestion des déchets solides, d'améliorer les services de nettoiement des sites désencombrés et des marchés avec l'accompagnement des collectivités territoriales bénéficiaires.

Il a en outre mis l'accent sur l'accélération des travaux de résorption de la décharge de Mbeubeuss par le Programme de Modernisation de la Gestion des Déchets solides (Promoged), à travers le remodelage du massif de déchets et son étanchéité, la végétalisation du site, l'aménagement d'un parcours de santé, des terrains sportifs ainsi que la construction d'un Centre de Tri et de Transfert (CTT) et d'une plateforme pilotage pilote de compostage.

S'adressant à ses collaborateurs, le ministre a lancé un appel à l'engament collectif « Je vous demande de rester mobilisés pour l'atteinte des résultats encourageants » a-t-il déclaré devant les agents du département.

Face aux défis environnementaux croissants dans un contexte mondial où ces questions figurent désormais parmi les priorités des gouvernements, le ministre a estimé qu' « il importe de poursuivre nos efforts, dans une dynamique anticipative ». A ce titre, il a précisé : « Il s'agira, tout d'abord, dans la droite ligne de notre participation à la COP 30, de travailler dans le sens de la satisfaction des attentes majeures du Gouvernement, notamment la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de résilience climatique ».

Et d'ajouter : « je voudrais vous engager à la définition d'actions concrètes pour la mise en oeuvre effective de la Lettre de politique sectorielle de Développement (LPSD) 2025-2029 du département.

Le ministre a par ailleurs rappelé l'importance qu'il accorde à l'accroissement de la visibilité du ministère auprès des citoyens et des partenaires techniques et financiers, au renforcement de la coopération internationale et à l'amélioration du dispositif de mobilisation des financements et de gestion des projets environnementaux.

Tout en exhortant ses collaborateurs à demeurer mobilisés au service de leur pays, il s'est engagé à entreprendre les actions nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail. « J'instruis mes collaborateurs à la tête desquels Monsieur le Secrétaire général à ne ménager aucun effort pour l'épanouissement professionnel des agents du département » a-t-il déclaré.

Revenant enfin sur sur la cérémonie de remise de distinctions il a tenu à souligner la portée symbolique de cette reconnaissance nationale : « Tout d'abord, je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Grand Maitre de l'Ordre national du lion exprimer toute la gratitude de la nation sénégalaise aux récipiendaires pour les beaux et loyaux services rendus ».