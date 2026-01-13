Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Sanga Balende bat Tshinkunku à Kananga (1-0)

SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi s'est imposé de devant US Tshinkunku de Kananga sur le score d'un but à zéro, lundi 12 janvier 2026 au Stade des Jeunes de Katoka, en marge de la 15ème et dernière journée de la phase aller dans le groupe A du championnat national congolais.

La première période s'est terminée sur le score nul et vierge (0-0). Et ce score était resté figé même à 15 minutes de la fin du match. C'est alors à la 79ème minute que Jonathan Loso a mis sa tunique d'héros pour inscrire l'unique but de la partie. 1-0, en faveur des Sang et Or sur les Corbeaux de Kananga, est le score final.

Jonathan Loso a offert la 5ème victoire à Sanga Balende, qui permet aux Sang et Or de finir entre la 9ème et 11ème place du classement général dans le groupe A à l'issue de la phase aller.

La dernière rencontre du groupe va se jouer mercredi 14 janvier 2026 entre AS New Soger vs CS Manika, stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi.

Jonathan Loso et Elisée Fumbenu Nawej sont les co-meilleurs buteurs de Sa Majesté Sanga Balende avec 3 buts chacun. Eux deux représentent 46,15 % des buts marqués (6/13).

US Tshinkunku flirte avec la zone de relégation après cette 6ème défaite de la saison en 15 sorties

Classement : Groupe A:

1. TP Mazembe : 36 pts, 15 MJ (+22)

2. FC Saint-Eloi Lupopo : 33 pts, 15 MJ (+15)

3. AS Simba : 32 pts, 15 MJ (+9)

4. CS Don Bosco : 30 pts, 15 MJ (+10)

5. FC Tanganyika : 22 pts, 15 MJ (+1)

6. AS Malole : 21 pts, 15 MJ (+2)

7. FC Lubumbashi Sport : 21 pts, 15 MJ (+1)

8. AS Saint Luc : 21 pts, 15 MJ (-1)

9. CS Manika : 18 pts, 14 MJ (+3)

10. SM Sanga Balende : 18 pts, 15 MJ (-3)

11. US Tshinkunku : 17 pts, 14 MJ (-7)

12. FC Blessing : 15 pts, 15 MJ (-4)

13. AS New Soger : 14 pts, 14 MJ (-8)

14. FC Tshikas : 11 pts, 15 MJ (-9)

15. JSG Bazano : 11 pts, 15 MJ (-11)

16. US Panda B52 : 9 pts, 15 MJ (-21)