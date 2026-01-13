Afrique: Demi-finale Égypte-Sénégal - Trézéguet écarte l'idée d'une 'revanche'

Tanger — Le milieu de terrain égyptien Mahmoud Hassan, surnommé Trézéguet, a déclaré, mardi, que le match de demi-finale de la CAN contre le Sénégal de demain ne constitue pas une "revanche", mais une opposition pour une place en finale.

"Ce qui est important, c'est la préparation de chaque match. Il ne s'agit pas de prendre une revanche. Nous voulons simplement atteindre la finale, et nous travaillons progressivement pour cet objectif", a-t-il dit en conférence de presse, mardi, à Tanger.

L'Egypte va rencontrer demain mercredi, au Grand Stade de Tanger, le Sénégal qu'il l'a battue en finale de la CAN 2021, avant de l'éliminer des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022.

"Le Sénégal est une grande équipe. Nous savons que nous affrontons un adversaire expérimenté, mais l'Égypte est habituée à ce tournoi. Nous travaillons avec le coach et les joueurs, et nous savons ce que cela implique d'être à ce niveau de la compétition. Nous nous sommes préparés au mieux pour gagner ce match et atteindre la finale", a affirmé le joueur égyptien.

Affichant une confiance avant d'aborder ce match, Trézéguet a rappelé que l'équipe égyptienne avait affronté par le passé celle du Sénégal, soulignant que les "Pharaons" n'éprouvent aucun complexe face à ce type d'adversaire.

Le joueur d'Al Ahly (Egypte) a en outre salué l'engagement de Mohamed Salah et de toute l'équipe d'Egypte.

"Salah est notre meilleur joueur. Nous l'avons vu se donner pour l'équipe, parce qu'il veut remporter cette CAN. Chaque joueur a pour objectif de rendre heureux le peuple égyptien. En donnant le meilleur et en nous soutenant, nous réussissons", espère le joueur finaliste des éditions 2017 et 2022.