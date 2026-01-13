Afrique: CAN - L'Égypte 'prête et concentrée' pour la demi-finale contre le Sénégal (Sélectionneur)

Tanger — L'équipe d'Egypte est "prête et concentrée" à mettre en place un plan de jeu adapté pour exploiter les faiblesses de celle du Sénégal, a assuré son sélectionneur, Hossam Hassan.

"Toutes les équipes à ce niveau de la compétition sont habituées à ces rendez-vous, et le Sénégal l'est également. Nos joueurs sont prêts et en forme pour ce match. Nous respectons tous nos adversaires et c'est pour cela que nous donnons tout pour ce match important", a-t-il déclaré.

Le coach égyptien s'exprimait en conférence de presse à la veille de la demi-finale Sénégal-Égypte prévue, au stade Ibn-Battuta de Tanger à 17 GMT.

Il a précisé que son équipe travaillait "à analyser le style de jeu du Sénégal et à adapter son approche". "Nous sommes focalisés sur les détails de leur jeu. Le fait de rendre notre style plus collectif signifie que chaque joueur veut gagner et sait que cette compétition est difficile. Ils ont promis de donner le meilleur pour aider l'équipe", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa première CAN en tant qu'entraîneur, le sélectionneur égyptien, trois fois champion d'Afrique (1986, 1998, 2006), a insisté sur l'importance de la technique et de l'harmonie dans le jeu de son équipe.

"Nous nous concentrons sur un style de jeu qui nous correspond, qui prend en compte l'état d'esprit des joueurs, et c'est cela qui se traduit sur le terrain. La pression a un impact positif sur le coach et les joueurs, et il est normal de recevoir des critiques constructives. Nous devons faire de notre mieux", a-t-il expliqué.

Le match promet d'être intense, avec des joueurs clés évoluant à l'étranger, dont Mohamed Salah et Sadio Mané.

"Nous allons essayer de représenter notre nation et de rendre fiers nos supporters. C'est ce sentiment qui va animer Salah et Mané", a ajouté le sélectionneur égyptien, répondant à une question sur une éventuelle rivalité entre les deux anciens coéquipiers de Liverpool.