Afrique: Afrima 2025 - Denise couronnée Meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Est

La chanteuse malgache Denise illumine la scène africaine et porte fièrement la musique de Madagascar au sommet du continent.

Avant-hier, la musique malgache a été célébrée comme jamais : Denise a remporté le prix de la Meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Est lors de la cérémonie de proclamation des All Africa Music Awards (Afrima) 2025, organisée à Lagos, au Nigeria. Cette distinction, décernée par le comité exécutif de l'Afrima et la Commission de l'Union africaine, couronne une carrière marquée par la créativité, l'authenticité et l'engagement culturel de l'artiste.

Dans cette catégorie très disputée, dix chanteuses d'Afrique de l'Est étaient en lice, venues de pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie ou l'Ouganda. Denise représentait Madagascar avec son titre « Matoky Zagnahary », un morceau qui mêle habilement sonorités traditionnelles et influences contemporaines. Mais ce n'est pas seulement sa voix qui a séduit le jury : le flow du texte, la réalisation du clip, le choix des costumes, la chorégraphie et le scénario ont également été remarqués, reflétant un travail artistique complet et inspirant.

Pour Denise, cette victoire va bien au-delà du plan personnel. Son manager, Tanjona Randriamanantena, a confié, alors que Denise était encore dans l'avion qui la ramenait à Madagascar : « Elle est très fière d'avoir représenté le peuple malgache et remercie vivement tous ceux qui ont voté. Elle rend surtout grâce à Dieu. »

L'avion est prévu pour atterrir à Antananarivo à 2 heures du matin, ce 13 janvier, marquant le retour triomphal de Denise dans sa patrie. Ce trophée est le deuxième prix international de Denise, après son succès aux Island Afrika Talent en 2014, confirmant son statut d'artiste malgache incontournable sur la scène africaine.

Cette distinction ouvre également de nouvelles perspectives pour l'artiste : une tournée nationale et internationale est déjà en préparation, afin de partager la richesse et l'originalité de la musique malgache avec le monde entier. Pour Denise, chaque note, chaque scène et chaque clip sont une manière de faire rayonner Madagascar au-delà de ses frontières et de montrer la vitalité de sa culture musicale.

Avec cette victoire aux Afrima 2025, Denise confirme que la voix malgache peut briller sur la scène africaine et inspirer une nouvelle génération d'artistes à rêver grand, à croire en leur talent et à porter fièrement leurs racines.