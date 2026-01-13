Madagascar: Portrait - Rijasolo transforme le réel en poésie visuelle

Photographe franco-malgache parmi les plus reconnus à l'international, Rijasolo capte la société contemporaine avec une intensité narrative où le documentaire rencontre l'art.

Derrière chaque image signée Rijasolo, il y a une tension rare : celle du réel saisi sur le vif et sublimé par un regard profondément artistique. Né en 1973, installé depuis plusieurs années à Antananarivo, le photographe franco-malgache s'est imposé comme une figure majeure de la photographie contemporaine, aussi bien sur la scène malgache qu'à l'international.

Correspondant photojournaliste de l'Agence France-Presse (AFP) à Madagascar depuis 2013, Rijasolo collabore régulièrement avec de grands médias internationaux tels que Libération, Paris Match, Le Monde ou Jeune Afrique. Son travail explore les réalités sociales, politiques et culturelles de Madagascar, tout en dépassant le simple reportage. Formé à la photographie documentaire, il se définit avant tout comme un photographe auteur : quelqu'un qui photographie pour garder des traces, pour interroger le monde, et non uniquement pour témoigner.

Intensité

Son style artistique, souvent qualifié de poétique, se distingue par une intensité dramatique assumée. Influencé par des photographes comme Josef Koudelka ou Alex Webb, Rijasolo cherche avant tout le mouvement. Chaque image est pensée comme une scène de cinéma, une capture d'écran où l'on ressent la continuité du geste, du regard ou de l'émotion. Selon lui, le secret réside dans « beaucoup d'anticipation, de l'intuition et surtout un oeil formé par les arts visuels, la peinture, le dessin, le cinéma ».

Cette démarche singulière lui a valu une reconnaissance internationale exceptionnelle. Lauréat du World Press Photo Award 2022 dans la catégorie Afrique pour un projet au long cours, il a également remporté le Prix Paritana en 2019, ainsi que le premier prix du concours Leica 35 mm Wide Angle. Ses œuvres ont été exposées dans des lieux et événements de référence à Paris, Londres, Amsterdam, Johannesburg, Addis-Abeba, New York, Bamako ou encore Arles, et présentées dans plusieurs biennales photographiques africaines.

Fondateur du collectif Riva Press, Rijasolo s'engage activement dans la transmission et la valorisation de la photographie documentaire africaine. Il a également enseigné la photographie documentaire en Afrique du Sud dans le cadre du programme Of Soul and Joy de la Fondation Rubis Mécénat.

Parallèlement, il a mené de nombreuses missions pour des organisations internationales telles que Médecins Sans Frontières, Action contre la Faim, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement ou encore l'AFP, documentant des crises sanitaires, sociales et climatiques à Madagascar et ailleurs. .