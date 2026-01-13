Madagascar: Centre d'aguerrissement opérationnel - Rentrée de la cinquième promotion à Amborovy

13 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La rentrée de la cinquième promotion au sein du centre d'aguerrissement opérationnel (CSAO) à Amborovy a eu lieu hier. Ils sont quatre-vingt-neuf corps d'élèves gendarmes, dont quarante-et-une dames, issus de la 79e promotion de l'école de la gendarmerie nationale d'Ambositra, à suivre la formation pour cette année.

Ces participants venant de toutes les régions ont été reçus par le commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale et le commandant du groupement Boeny, ainsi que le commandant du CSAO à Mahajanga, à la caserne du colonel Jean-Philippe, à Mahajanga Be, le mercredi 7 janvier dernier.

Une formation sur l'unité spéciale anti-dahalo (USAD), dirigée par des éléments de la Force d'intervention de la Gendarmerie nationale (FIGN) venant de la capitale, sera dispensée pendant vingt jours.

Ensuite, au terme de la formation d'une année au sein du centre CSAO, ils seront répartis dans les différentes brigades au sein de la gendarmerie nationale de la région Boeny.

« Cette formation vise à renforcer la sécurité civile en consolidant les acquis et en perfectionnant continuellement les compétences des stagiaires, ainsi que leurs capacités intellectuelles et physiques, afin qu'ils puissent assumer les missions et responsabilités qui leur seront confiées. On espère donc que cette formation portera ses fruits en matière de protection de la population et renforcera le service national assuré par les agents de la sécurité civile », a expliqué le commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga.

La formation en aguerrissement vise une démarche d'amélioration de la qualité du travail des gendarmes avant leur affectation au niveau des différentes brigades. Elle a pour objectif le renforcement de la stratégie de lutte contre l'insécurité. Le Centre spécial d'aguerrissement opérationnel de Mahajanga en est à sa cinquième année d'ouverture.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

