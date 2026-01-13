Afrique: Togo - Le président congolais à Lomé avant une réunion de haut-niveau sur la crise dans l'est de la RDC

Après deux déplacements à Luanda, les 4 et 8 janvier, pour y rencontrer le président angolais, Félix Tshisekedi a effectué le 12 janvier une visite qualifiée « d'amitié et de travail » à Lomé, où il a été reçu par le président du Conseil togolais. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête lors d'une séance de travail consacrée aux relations bilatérales, à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aux questions d'intégration interrégionale. Faure Gnassingbé est le médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda.

Le président du Conseil togolais et le président de la RDC se sont longuement entretenus en tête-à-tête à Lomé, lundi. Selon les informations de RFI, l'échange a duré environ une heure et demie, avant un dîner.

Les deux dirigeants ont constaté que la désescalade n'avance pas sur le terrain et que les principales initiatives de paix engagées jusqu'ici semblent marquer le pas, renseignent plusieurs sources. Ils ont surtout évoqué la réunion de haut-niveau que le Togo prévoit d'organiser le 17 janvier à Lomé.

Évaluer les initiatives en cours

Cette rencontre doit rassembler les médiateurs qatariens et américains, ainsi que les facilitateurs désignés par l'Union africaine : l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, l'ex-président botswanais Mokgweetsi Masisi. Il y aura également l'ancienne présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza et l'ancienne présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. Des délégations de Kinshasa et de Kigali sont également attendues.

L'objectif principal de cette réunion sera d'évaluer les initiatives en cours et d'en améliorer la cohérence et la coordination.

Selon les informations de RFI, lors de leur entretien, les deux dirigeants ont relevé que la facilitation africaine, confiée à ces cinq ex-chefs d'État, n'a pas permis jusqu'ici d'obtenir des résultats concrets, près d'un an après leur nomination en mars de l'année dernière.

Ce constat est dressé malgré les efforts de consolidation de la médiation africaine, menés en coordination avec la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Est de la RDC : Faure Gnassingbé livrera son rapport au Sommet de l'UA

La réunion de lundi revêtait également une importance particulière pour Faure Gnassingbé, qui prépare le rapport qu'il présentera au prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine, attendu le mois prochain.

Il attend par ailleurs du groupe de facilitateurs des propositions de mesures urgentes pour désamorcer la situation dans l'est de la RDC, conformément aux décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine il y a deux semaines.

La dernière visite de Félix Tshisekedi au Togo remontait à mars 2024.