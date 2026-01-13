Afrique: CAN 2025 - Achraf Hakimi, un capitaine «en mission» pour concrétiser le rêve du Maroc

Absent en début de compétition car convalescent après une entorse, Achraf Hakimi a repris sa place dans le onze titulaire de l'équipe du Maroc dans la phase à élimination directe. Le capitaine des Lions de l'Atlas a franchi un cap mental, selon son entraîneur Walid Regragui. Et avant la demi-finale de la CAN 2025 face au Nigeria, mercredi 14 janvier, le défenseur apparaît comme le « porteur du rêve » du Maroc, qui court après le titre continental depuis 50 ans.

Pour la première fois depuis l'édition 2004, où le Maroc s'était même hissé jusqu'en finale, revoilà les Lions de l'Atlas dans le dernier carré d'une Coupe d'Afrique des nations. Pour la demi-finale face au Nigeria, les joueurs de l'équipe nationale pourront compter sur le soutien d'une très large partie du stade du Prince Moulay Abdellah. Ils pourront également s'appuyer sur leur capitaine, Achraf Hakimi. Une belle performance en soi, car la présence du latéral droit dans cette CAN 2025 était fort incertaine il y a un peu plus de deux mois.

Cinq semaines de sacrifices pour revenir à temps

Retour au 4 novembre 2025 : au Parc des Princes, en Ligue des champions, Achraf Hakimi était victime d'un tacle violent de la part du joueur du Bayern Munich, Luis Diaz, expulsé pour son geste. Verdict : grosse entorse de la cheville droite pour le Marocain, et une participation très compromise à la CAN dans son pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Déterminé à être sur pied pour le tournoi continental, le défenseur de 27 ans a mis les bouchées doubles pour se soigner au plus vite et au mieux. Avant le début de la CAN, Walid Regragui avait salué l'effort considérable de son joueur pour revenir : « Je tiens à lui dire merci parce qu'il s'est sacrifié depuis 4-5 semaines comme personne n'aurait pu le faire pour son pays. C'est un exemple pour les joueurs, pour le staff ».

Resté sur le banc lors des deux premiers matchs de poule contre les Comores et le Mali, Achraf Hakimi a rejoué pendant une petite demi-heure lors du troisième match du groupe A face à la Zambie. Et en huitièmes de finale contre la Tanzanie et en quarts de finale contre le Cameroun, il était titulaire et a joué à chaque fois 90 minutes.

« Il est en mission » pour offrir au Maroc une nouvelle CAN

À la veille de la demie face au Nigeria, Walid Regragui a de nouveau salué son défenseur, présent malgré les embûches : « Il a été grippé un peu avant le match contre le Cameroun. On avait une crainte, car il y a toujours des risques de blessures musculaires quand tu reviens d'une grippe. Malgré cela, il a tenu 90 minutes. Cela montre un peu le joueur qu'il est ».

Très discret médiatiquement depuis le début de la CAN, Achraf Hakimi « monte en puissance » à mesure que les matchs défilent et que la pression monte, a noté le sélectionneur. « Il fallait qu'il franchisse la barrière psychologique de la blessure et des courses », a-t-il ajouté. Ses prestations solides face à la Tanzanie et au Maroc ont rassuré. Dans les phases défensives, le joueur du PSG s'est montré particulièrement alerte et physiquement affûté contre les Lions indomptables.

« Quand tu es coach et que tu as un joueur comme Achraf, tu es content bien sûr, mais tu apprends beaucoup aussi. Tu te rends compte de ce que c'est qu'un joueur de ce niveau-là. Je pense que demain (mercredi contre le Nigeria), il va faire un match énorme », a poursuivi Regragui. Après le couac de la CAN 2024, et une élimination en huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud et un penalty manqué par Hakimi en fin de match, le Maroc ne pense qu'au sacre à domicile. L'unique victoire en CAN dans l'histoire des Lions de l'Atlas remonte à... 1976. Regragui et ses joueurs veulent l'emporter devant leur public, et ces espoirs reposent en grande partie sur leur capitaine : « Il est le porteur de notre rêve. Depuis deux ans, on a beaucoup échangé. Il est en mission. Sa mission a commencé depuis sa blessure. On espère qu'elle ne va pas se terminer mercredi ».