Afrique: Luanda & Lomé - Félix Tshisekedi confirme sa détermination pour une paix véritable en RDC

La première quinzaine du mois de janvier 2026 aura été particulièrement marquée pour une forte détermination affichée par Félix Tshisekedi pour parvenir à des solutions concertées et coordonnées pour apaiser le climat politique et sécuritaire en RDC. Pour le Président Tshisekedi, en effet, la problématique de la paix dans l'Est du territoire congolais dépasse le simple cadre de mobilisation institutionnelle à l'interne, pour devenir une véritable dynamique de cohésion régionale.

Après avoir rencontré par deux fois, en l'espace de quatre jours, à Luanda, soit le 4 et le 8 janvier dernier, son homologue angolais Joao Lourenço, qui assure, en même temps, la Présidence de l'Union Africaine, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a effectué un déplacement important hier, lundi 12 janvier 2026, à Lome, capitale togolaise.

Lors de cette visite de quelques heures, il a rencontré, en chair et en os, Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo et facilitateur désigné par l'UA dans la crise opposant le Rwanda à la République démocratique du Congo. Selon les précisions de la Présidence congolaise, les échanges entre les deux personnalités, à Lome, ont porté sur la situation sécuritaire toujours alarmante dans l'Est du territoire de la RD. Congo.

Les déplacements enchainés de Félix Tshisekedi au seuil de cette nouvelle année suscitent des commentaires dans l'opinion. Si, officiellement, en RDC, le Gouvernement évoque des efforts supplémentaires pour une médiation africaine stratégique dans la résolution du conflit entre Kinshasa et Kigali, suivant l'esprit des accords signés à Washington, sous la médiation américaine, certaines voix font, cependant, un raccordement systématique à l'option d'un dialogue que Félix Tshisekedi, en tant que Garant de la Nation, n'écarterait plus, car préoccupé profondément par l'urgence, d'une part, de libérer les zones encore sous occupation, et, d'autre part, de planter le décor du rétablissement de la paix, de la stabilité et, voire même, de la cohésion nationale, socle réel d'un développement maîtrisé.

Selon des indiscrétions, d'ailleurs, le Président Tshisekedi aurait chargé Luanda de mener des démarches pour réunir les différentes parties prenantes à l'interne, allusion faite notamment aux forces politiques de l'Opposition.

La médiation angolaise aurait également reçu la mission d'approcher les Evêques catholiques membres de la Cenco dans l'optique des discussions envisagées. Reste à savoir si, effectivement, l'horizon d'un dialogue va s'éclaircir dans les prochains jours. Ce qui est sûr, la sphère politique nationale promet de connaitre des rebondissements.