Madagascar: Formation maritime à Mahajanga - L'ENEM devient un établissement EPIC

Une nouvelle ère pour la formation maritime. L'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) de Mahajanga vient de changer de statut. L'école devient un établissement public à caractère industriel et commercial, ou EPIC. Telle a été la déclaration du ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Raharisone, samedi dernier, durant la cérémonie officielle qui s'est déroulée au siège de l'ENEM à Mahajanga Be.

Une double cérémonie a marqué cette journée, dont l'installation du nouveau directeur général de l'école, le capitaine de vaisseau Rekoria Manantsapa Mitondrarivo. L'officier est ainsi le premier directeur général de cet établissement public après ses soixante-deux ans d'existence. Le deuxième événement organisé en même temps que cette installation était l'ouverture officielle de l'année académique 2026.

Ce double événement marque un tournant majeur pour la formation aux métiers de la mer à Madagascar. Ce changement de statut est une grande première dans les annales de cette école de formation maritime à Madagascar. L'ENEM s'affirme comme un pilier stratégique de la sécurité maritime.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette décision entre dans le cadre du changement et de la rénovation au niveau de la qualité de l'enseignement au sein de l'établissement. Former des marins compétents, c'est aussi former des citoyens responsables. L'éducation civique et citoyenne sera intégrée dans la formation des marins. La réforme permet une ouverture de l'école vers les autres régions de Madagascar.

Mais surtout, elle permet de développer un partenariat avec l'extérieur et le développement économique du pays, afin de développer beaucoup plus de moyens au sein de l'ENEM. À travers l'ENEM, l'État investit durablement dans une marine plus sûre, plus professionnelle et tournée vers l'avenir , a déclaré le ministre, insistant sur les parcours de formation.

La cérémonie s'est tenue en présence des autorités régionales et locales, dont le directeur de l'APMF de Mahajanga, ainsi que le représentant de la région Boeny, la direction régionale des Transports Boeny et les différents partenaires institutionnels. Depuis 1962, cinquante mille marins ont été formés au sein de l'ENEM de Mahajanga. Actuellement, ils sont cent cinquante et un élèves officiers à suivre une formation pour cette année.

Des élèves venant des autres îles suivent également une formation au sein de cette école nationale maritime, d'autant plus qu'elle est unique au sein de l'océan Indien. La reprise du concours d'entrée en formation initiale d'élèves lieutenant de pêche (ELP), élèves officiers de quart machine (EOQM) et élèves officiers de quart pont (EOQP) est prévue les 5 et 6 février prochains.

Rappelons que ces concours, prévus le 2 septembre de l'année dernière, ont été suspendus selon les circulaires des 14 et 23 octobre.