Madagascar: Antsiranana - Une nouvelle dynamique pour le tourisme

Un vent de renouveau souffle sur l'Office régional du tourisme de Diego-Suarez (ORTDS). Avec l'élection d'un nouveau président du conseil d'administration (PCA), l'organisation s'engage dans une nouvelle dynamique.

Le tourisme étant l'un des leviers majeurs du développement économique régional, le nouveau dirigeant, Hugues Herilaza Randrianjohany, et son équipe inscrivent leur action sous le slogan fédérateur « Nintsika jiaby izy ity » (« C'est l'affaire de tous »).

À l'issue de la cérémonie de passation de fonction avec son prédécesseur, Francis Befourouack, le nouveau PCA a présenté les grandes orientations de sa vision pour redynamiser le tourisme dans le Nord. Celle-ci repose sur une gouvernance inclusive, une gestion efficace, une approche centrée sur l'humain et la valorisation du patrimoine culturel. Il affiche l'ambition de fédérer les acteurs publics et privés afin de faire du tourisme un véritable levier de croissance économique et de développement territorial dans la région Diana.

Dans un contexte de profonde mutation du secteur touristique, l'Office régional du tourisme fait le choix assumé de l'innovation comme moteur de compétitivité et de développement territorial. Plus qu'un simple outil de promotion, il se positionne désormais comme un acteur stratégique de l'attractivité régionale, au service de la croissance économique, de l'emploi et du rayonnement institutionnel.

Selon le président, l'innovation, au cœur de cette nouvelle orientation, se traduit par la modernisation des outils de promotion, la digitalisation de l'offre touristique, l'exploitation des données et le renforcement des partenariats avec les acteurs publics et privés.

L'ORTDS accompagne ainsi les professionnels dans leur adaptation aux nouveaux usages et aux attentes d'un tourisme plus responsable, plus expérientiel et plus connecté. Il appelle également les acteurs informels et les opérateurs encore peu impliqués à rejoindre cette organisation régionale.

Des piliers clairement définis

Cette stratégie d'innovation vise aussi à valoriser les atouts spécifiques du territoire à travers le développement de produits touristiques différenciés, porteurs d'identité et de valeur ajoutée. Le patrimoine naturel et culturel, les savoir-faire locaux, le tourisme durable et l'économie créative constituent les piliers d'une attractivité maîtrisée et inclusive.

Au-delà de la technologie, cette nouvelle approche met l'accent sur le récit territorial. Il s'agit de raconter la destination à travers son identité culturelle, son patrimoine naturel, ses savoir-faire et ses expériences authentiques. Le tourisme devient ainsi une expérience porteuse de sens et de valeur ajoutée, créatrice d'emplois directs et indirects, notamment au niveau local.

« La promotion touristique modernisée vise à accroître les flux de visiteurs, à allonger la durée moyenne de séjour et à augmenter les recettes en devises. Face à la concurrence internationale entre destinations, l'ORTDS adopte une approche structurée, innovante et cohérente afin de positionner durablement le tourisme comme moteur de croissance », a expliqué le nouveau PCA.

Il a toutefois souligné que la promotion touristique ne peut se faire seule. Elle repose sur une forte synergie entre les institutions, les opérateurs privés, les collectivités territoriales et les communautés locales.

La dimension politique de cette modernisation est également assumée. La promotion touristique devient un outil de rayonnement national, de diplomatie économique et de valorisation de l'image du pays à l'international.

Cette stratégie rénovée s'inscrit enfin dans une vision de durabilité et de souveraineté économique, tout en préservant les ressources naturelles et culturelles et en favorisant l'implication des communautés locales. L'objectif n'est pas seulement d'attirer davantage de visiteurs ou de tour-opérateurs, mais aussi de générer des retombées économiques équitables et de renforcer l'appropriation locale du tourisme.