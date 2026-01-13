Afrique: Le Sénégal vise la finale face à une Égypte expérimentée, selon Thiaw

L'équipe nationale de football du Sénégal va aborder avec humilité le match devant l'opposer mercredi aux Pharaons d'Égypte, mais elle reste malgré tout déterminée à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a assuré, mardi, à Tanger, le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw.

"Nous affrontons une équipe avec sept étoiles, la meilleure équipe d'Afrique. C'est une formation tactiquement prête, habituée à ce genre de rendez-vous. Nous aborderons ce match avec beaucoup de respect et surtout avec la volonté de le gagner", a déclaré Pape Thiaw.

S'exprimant en conférence de presse à la veille de cette rencontre contre l'Egypte, comptant pour les demi-finales de la CAN, le technicien sénégalais a assuré que son équipe restera fidèle à sa philosophie de jeu, qui lui a jusque-là réussi.

L'équipe égyptienne, disciplinée et mentalement forte, selon Pape Thiaw, est en train de monter en puissance depuis le début du tournoi, a fait observer Pape Thiaw, qui avait à ses côtés le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly.

"C'est une formation qui sait bien se défendre et qui est dangereuse dans les transitions. Nous avons travaillé pour garder notre équilibre et éviter de leur laisser des espaces", a-t-il encore souligné.

Les joueurs sénégalais sont prêts à tout donner pour se qualifier en finale, selon Pape Thiaw.

"Ils ne pensent pas aux cartons. Le plus important, c'est d'aller jouer et gagner. Nous nous préparons à tous les scénarios possibles pour faire la différence", a-t-il indiqué, se disant confiant dans l'état d'esprit de son groupe.

Thiaw a également salué la force mentale de son équipe. "Être mené et revenir au score montre le caractère de ce groupe. C'est une qualité essentielle pour une équipe qui veut aller loin", a-t-il expliqué.

Concernant Mohamed Salah et Omar Marmoush, leaders offensifs des Pharaons d'Egypte, le sélectionneur sénégalais a souligné que "ce sont de grands joueurs, mais le plus important reste l'équipe dans son ensemble. Nous nous sommes préparés pour leur faire mal et aller chercher cette victoire", a-t-il assuré.

Il a enfin mis en avant le rôle de Sadio Mané, présenté comme "le leader technique sur et en dehors du terrain", tout en saluant les progrès réalisés ces dernières années par les grandes figures du football africain, dont Mohamed Salah.

Pape Thiaw a également magnifié la reconnaissance dont bénéficient les techniciens locaux à travers leurs résultats lors de cette CAN, rappelant que toutes les équipes qualifiées pour les demi-finales sont dirigées par des coaches africains.