Afrique: Kalidou Koulibaly - 'Nous allons rester concentrés et prêts à exploiter les erreurs de l'Égypte'

Tanger — L'équipe du Sénégal est consciente de la force de son adversaire égyptien en demi-finale de la CAN, a soutenu, mardi, son capitaine Kalidou Koulibaly, assurant que lui et ses coéquipiers resteront "concentrés" tout au long du match pour pouvoir "profiter de la moindre erreur" pour s'imposer et décrocher la qualification en finale.

"Ce sera peut-être un match fermé, mais nous allons faire notre football. Le coach nous a déjà donné des idées pour ce match et nous sommes prêts. Il faudra être concentrés dès la première minute et rester focus tout au long du match. Nous connaissons la force de cette équipe et nous savons que notre force sera aussi de garder la concentration pour un +clean sheet+. Nous allons essayer de les punir sur leurs erreurs", a déclaré Koulibaly

Il s'exprimait en conférence de presse à la veille du match de demi-finale opposant Sénégal à l'Égypte, prévu à 17h GMT à Tanger Koulibaly était accompagné de son sélectionneur, Pape Thiaw.

Parlant de l'Egypte, le Capitaine des Lions a souligné que "c'est une équipe expérimentée que nous connaissons bien". "Elle est habituée à jouer en Afrique, mais n'était pas considérée parmi les favoris de cette compétition. Toutefois, elle mérite amplement sa place dans le carré d'As. Ce sera un match contre une équipe respectée et nous allons y aller avec nos armes. Nous savons que nous pouvons le faire", a-t-il dit, confiant.

Le joueur d'Al Hilal en Arabie Saoudite a également mis en exergue la diversité de l'équipe sénégalaise, un mélange de générations. "Ce groupe est composé de joueurs expérimentés. Nous donnons beaucoup la parole aux jeunes, nous partageons avec eux. Nous avons besoin de chacun pour atteindre notre objectif: aller chercher ce trophée et cela passera par le match de demain", a-t-il encore dit.

Il a salué la confiance du coach envers son groupe. "Il a apporté sa patte et nous le suivons. Cela commence à montrer ses fruits. Nous avons déjà gagné cette CAN contre cette même équipe, mais chaque match a son histoire. Demain sera différent. Nous allons respecter cette équipe et jouer notre match pour le gagner", a-t-il soutenu.