Sénégal: Kolda - L'élaboration d'une nouvelle politique de l'emploi au menu d'un CRD

13 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Un comité régional de développement consacré au processus d'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi s'est ouvert mardi à Kolda, en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Ce comité régional de développement entre dans le cadre des consultations menées par la tutelle dans le but de recueillir les propositions des acteurs territoriaux visant à favoriser la création d'emplois dans le pays.

Il s'agit pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique d'impliquer les acteurs territoriaux et de les pousser à s'engager activement pour qu'au final la région de Kolda dispose d'un document de diagnostic régional structuré.

"L'élaboration d'une politique ambitieuse, inclusive et durable en matière d'emploi ne peut se faire sans vous. C'est collectivement, dans un esprit de dialogue, de responsabilité partagée et de projection vers l'avenir que nous allons poser ensemble les fondements solides de cette nouvelle politique au service de nos populations", a dit le ministre de l'Emploi, en s'adressant aux membres du CRD de Kolda.

Il a ainsi souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes de s'engager activement dans le processus afin de permettre à la région de Kolda de se doter d'un document structurée enrichi de recommandations concrètes.

