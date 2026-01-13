Cote d'Ivoire: Vie en entreprise - Fraternité Matin célèbre Germaine Boni, la rédactrice en chef

13 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Les locaux de Fraternité Matin avait le lundi 12 janvier 2026, un parfum particulier de complicité et de fête. Entre le bruissement quotidien des claviers et le bouclage du journal, une douce émotion flottait dans l'air.

En effet, la rédaction et la direction ont décidé de célébrer, en toute discrétion, l'anniversaire de Germaine Boni, la rédactrice en chef.

En fin d'après-midi, lorsque la concernée a franchi la salle de rédaction, elle ne se doutait de rien. Quelques secondes plus tard, les applaudissements ont fusé, les visages se sont illuminés à travers des sourires et un gâteau a surgi : la surprise était totale.

Visiblement émue, Germaine Boni peinait à cacher ses émotions. Touchée par cette attention qui en dit long sur l'estime et l'affection que lui porte son équipe, elle a fondu en larmes. La suite s'est déroulée dans une ambiance bon enfant ponctuée de rires, de photos et de mots chaleureux.

Collègues et responsables ont salué non seulement une professionnelle rigoureuse, mais aussi une femme rassembleuse, attentive et inspirante. Les témoignages, teintés d'humour et d'émotions, ont rappelé son engagement quotidien pour l'excellence éditoriale et la transmission des valeurs du métier.

Le temps d'un instant, la pression de l'actualité a cédé la place à la convivialité et à la reconnaissance. Une parenthèse humaine, simple et sincère qui renforce les liens et rappelle que derrière les titres et les éditions, se tissent aussi des histoires, une solidarité et un respect mutuel.

Ce fut un anniversaire discret, mais mémorable, symbole d'une rédaction unie autour de sa cheffe, Germaine Boni.

