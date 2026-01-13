Afrique de l'Ouest: Finance durable - Double cotation du social bond Crrh-UEMOA

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a annoncé le lundi 12 janvier 2026, la double cotation de l'emprunt obligataire social bond Crrh-Uemoa 6 % 2025-2040, désormais admis à la cote de la bourse de Luxembourg, tout en demeurant négocié à la Brvm, son marché de cotation d'origine.

Cette opération constitue une première pour le marché régional de l'Uemoa et marque une étape décisive dans le rapprochement entre la Brvm et les grandes places financières internationales, ce qui renforce la visibilité et l'attractivité des émetteurs régionaux.

« La Brvm est fière de concrétiser avec la bourse de Luxembourg, un rapprochement entre les marchés financiers régionaux et internationaux à travers la cotation de cette obligation sociale de la Crrh-Uemoa. Notre bourse s'attache à promouvoir la finance durable dans la région de l'Uemoa et espère que cette double cotation offrira aux investisseurs internationaux l'opportunité de mieux connaître notre marché et d'y investir », a déclaré Dr Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la Brvm.

Le succès de cette opération, faut-il le souligner, confirme la confiance des investisseurs dans la solidité de l'émetteur et dans la qualité des projets financés, principalement orientés vers le logement abordable et l'impact social.

« A travers cette double cotation, nous réaffirmons notre engagement à placer l'impact social au cœur de notre action. Chaque ressource mobilisée contribue de manière tangible à améliorer les conditions de vie des ménages de l'Uemoa.

En connectant les marchés, nous n'offrons pas seulement une nouvelle visibilité à notre institution, mais nous ouvrons également de nouvelles perspectives pour le financement du logement et la construction d'économies plus inclusives et plus résilientes dans notre région », a pour sa part fait savoir Yedau Ogoundele, directrice générale de la Crrh-Uemoa.

A noter que cette admission à la cote de la bourse de Luxembourg traduit également la reconnaissance internationale des efforts déployés par la Brvm et l'ensemble des acteurs de l'écosystème du marché régional de l'Uemoa en matière de gouvernance, de transparence et de finance à impact.

« Nous sommes ravis d'accueillir sur la plateforme Lgx, la première obligation sociale émise par un acteur de l'Uemoa et de célébrer à cette occasion, la première double cotation entre la bourse de Luxembourg et la Brvm.

Cette opération témoigne de notre engagement à accompagner les émetteurs africains dans leur accès aux marchés internationaux de capitaux, y compris via les émissions en monnaie locale, et à soutenir le développement de la finance durable dans la région aux côtés de places boursières africaines telles que la Brvm », a souligné Julie Becker, directrice générale de la bourse de Luxembourg (LuxSE).