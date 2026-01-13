Cote d'Ivoire: Africa China Business Week - 200 entreprises africaines et chinoises attendues à Guangzhou du 25 au 29 mars

Au moins 200 entreprises provenant de la Côte d'Ivoire, de plusieurs autres pays africains et de la Chine se retrouveront du 25 au 29 mars 2026, à Guangzhou, l'une des principales villes de l'Empire du Milieu, dans le cadre de l'Africa China Business Week, un rendez-vous d'affaires visant à renforcer les échanges sino-africains. Celles-ci opèrent dans divers secteurs allant de l'immobilier à l'automobile en passant par l'énergie et l'agro-industrie.

Porté par Ethik Communication, une structure spécialisée dans l'organisation d'événements économiques internationaux, l'événement bénéficie de l'appui institutionnel du consulat général de la Côte d'Ivoire à Guangzhou. Il constitue, notamment grâce à son format B2B, une plateforme concrète de coopération économique, d'investissement, d'innovation et de valorisation de l'excellence entrepreneuriale.

Trois objectifs sont visés, selon le commissaire général, Francis Dja : accompagner les entreprises africaines dans leur développement à l'international ; favoriser des partenariats durables avec les acteurs économiques chinois ; promouvoir les opportunités d'investissement et encourager de nouvelles collaborations.

« Nous ambitionnons de créer un pont économique structurant entre la Chine et l'Afrique et d'offrir aux entreprises ivoiriennes et africaines une immersion dans l'écosystème industriel et commercial chinois, assortis de partenariats B2B. Nous pensons qu'il est plus que nécessaire de promouvoir les opportunités d'investissement bilatérales », estime Francis Dja.

L'Africa China Business Week, soulignons-le, s'inscrit dans la continuité de projets de référence menés par Ethik Communication, tels que le Cape Town Business Trip et le Forum Africa Business Connect, dédiés à la création de synergies entre acteurs privés et institutions publiques.

Forte de ces expériences, marquées à chaque fois par la participation d'institutions de haut niveau, l'agence déploie aujourd'hui son expertise en Chine, un marché stratégique pour la diversification, l'innovation et l'industrialisation, tout en mettant en valeur l'excellence des entrepreneurs ivoiriens et africains.