Soudan: Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en visite au pays demain

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, se rendra au Soudan demain (mercredi) pour la première fois depuis 2022.

Au cours de La visite Turk rencontrera des responsables gouvernementaux, des représentants de la communauté international.

Selon un communiqué de presse des Nations Unies, le Haut-Commissaire tiendra des réunions avec des responsables soudanais, des représentants de la société civile et l'équipe nationale des Nations Unies et il doit également visiter l'État d'Ashamaliya y compris le Centre d'accueil Al-Affadh, où il rencontrera des personnes déplacées du Darfour et du Kordofan, ainsi que des partenaires humanitaires.

Le Haut-Commissaire tiendra deux conférences de presse à la fin de sa visite, le dimanche 18 janvier 2026 à Port-Soudan et l'autre à Nairobi, au Kenya.

Cette visite marque le premier déplacement officiel du Haut-Commissaire au Soudan depuis novembre 2022.