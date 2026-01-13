Afrique: Plutôt des actions concrètes!

Le 10 janvier 2026, un sommet des ministres de la Défense de la région des Grands Lacs s'est tenu à Livingstone, en Zambie, alors que l'est de la République Démocratique du Congo vit des heures obscures. Malgré les cessez-le-feu signés, les affrontements perpétuels mettent en lumière les défis humanitaires et sécuritaires pressants, particulièrement dans le Nord-Kivu, une province déjà dévastée par des années de conflit. Cet événement, bien que régional, revêt une importance capitale tant pour la sécurité de la RDC que pour celle de l'ensemble de la région.

Il est à déplorer que les efforts diplomatiques pour instaurer la paix n'ont pas encore porté leurs fruits. Au lieu de voir une amélioration de la situation, les congolais sont plutôt témoins d'une aggravation des conditions de vie des populations locales, qui continuent de souffrir en raison de la violence incessante. La détérioration de la sécurité dans l'Est de la RDC ne concerne pas uniquement le pays d'Etienne Tshisekedi ; elle a des répercussions sur les pays voisins, aggravant les tensions et compromettant la stabilité régionale.

Ainsi, la réunion à Livingstone n'était pas qu'un simple constat alarmant des conditions locales, mais un moment clef pour revitaliser les mécanismes régionaux mis en place pour surveiller le cessez-le-feu notamment, dans le cadre des processus de Doha et de Washington. Il est impératif que les Etats de la région agissent de manière concertée pour mettre en oeuvre des stratégies durables qui non seulement stabilisent la RDC, mais apportent aussi des solutions aux causes profondes du conflit.

La collaboration régionale est essentielle. La RDC doit recevoir un soutien significatif et concerté de ses voisins pour créer les conditions d'une pacification durable. Cela passe par des échanges d'informations efficaces concernant la sécurité, des initiatives de désarmement et la mise en oeuvre de programmes de "réinsertion sélective" pour les groupes armés. Cependant, ce soutien doit s'accompagner d'un dialogue inclusif et d'une prise en compte des aspirations des populations locales, souvent laissées pour compte dans les processus décisionnels.

Le sommet de Livingstone est une opportunité à ne pas négliger. Il doit servir de tremplin pour renforcer la coopération régionale et engendrer un climat de confiance. Les ministres de la Défense doivent non seulement se concentrer sur des mesures militaires, mais aussi sur des initiatives humanitaires, visant à améliorer les conditions de vie des populations affectées. Le quotidien des Congolais ne peut plus être sacrifié sur l'autel des stratégies géopolitiques.

De ce qui précède, la situation dans l'est de la RDC exige une attention immédiate et soutenue. Les membres de l'organisation de la région des Grands Lacs se doivent de transcender leurs intérêts nationaux pour oeuvrer ensemble à une paix durable. Il en va non seulement de la sécurité de la RDC, mais de la stabilité de toute la région. Le sommet de Livingstone peut être un tournant décisif, à condition qu'il mène à des actions concrètes et à un engagement véritable en faveur de la paix.