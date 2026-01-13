Burundi: Le Gouvernement apporte une assistance humanitaire à 67.000 déplacés sur le site de Busuma

Des milliers de congolais se sont réfugiés au Burundi voisin suite à l'agression meurtrière menée sur le sol congolais, par l'armée Rwandaise, en violation des toutes les règles internationales. La dernière avancée des terroristes de l'AFC/M23 dans la ville d'Uvira dans la province du Sud-Kivu, a occasionné le déplacement massif de la population vers le Burundi.

Ces déplacés ont été internés dans plusieurs camps des déplacés notamment, à Busuma situé dans la commune de Ruyigi en Province de Buhumuza. Malgré l'hospitalité du pays voisin et l'encadrement du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, cet afflux a été un défi humanitaire à régler d'urgence. Après la première intervention du mois de Novembre dernier, le Gouvernement sur instruction du Président de la République Félix Tshisekedi, s'est activée à apporter l'assistance humanitaire aux Congolais refugiés au Burundi et en Tanzanie.

Le samedi 10 Janvier 2026, la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale Eve Bazaïba, accompagnée du Ministre délégué aux affaires étrangères en charge de la diaspora, ont été au chevet des congolais internés au site de Busuma à plus de 200 km de Bujumbura, Capitale du Burundi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Eve Bazaïba Masudi et Crispin Mbandu, en mission gouvernementale, ont, au nom du Président de la République et du Gouvernement, apporté de l'assistance humanitaire composée des logements, des vivres et non vivres ainsi que des médicaments.

Au site de Busuma, le plus grand étalé plus de 100 hectares et géré par les autorités Burundaises et le HCR, plus de 67.000 congolais s'y trouvent et confrontés aux besoins humanitaires qui nécessitent des interventions urgentes.

Ainsi, cette visite de réconfort et de solidarité de la part des membres du Gouvernement, a été saluée non seulement par le Représentant des refugiés mais aussi par le HCR.

« Nous sommes réconfortés de votre présence et de l'assistance que vous nous apportez. Ceci prouve que vous nous avez pas abandonné », a lancé Barnabé Kayumba au nom de tous les réfugiés qui, selon lui, souhaitent la normalisation rapide de la situation sécuritaire en vue de rentrer au pays.

Pour la Représentante du HCR/Burundi, ce geste est une illustration de la prise de responsabilité du gouvernement à s'occuper de ses compatriotes en temps difficile qui salue la bonne collaboration de la RDC, du Burundi avec cette agence Onusienne pour les Réfugiés.

La Ministre d'Etat Eve Bazaïba Masudi, cheffe de la délégation, a remercié le Burundi, pays frère pour cette marque de solidarité et d'hospitalité.

« Nous remercions le pays frère du Burundi pour cet accueil réservé à nos compatriotes et les premières assistances nécessaires apportées, en disposant des sites d'hébergement temporaire, de la sécurité et de la protection de nos compatriotes »

Eve Bazaïba Masudi a également salué la bonne collaboration avec le HCR et toutes les parties impliquées dans le bon encadrement et la bonne organisation des sites des déplacés.

Devant des milliers des congolais réunis sur le site de Busuma, la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale a transmis le message de réconfort et d'espoir du Gouvernement.

« Nous sommes venus au nom du Président de la République et du Gouvernement pour vous rassurer que nous sommes près de vous et que nous vous avons pas oublié. Nous partageons votre douleur. Voilà pourquoi, nous avons apporté le nécessaire pour assurer votre hébergement, votre alimentation, votre santé.

Sachez aussi que vous êtes ici temporairement. Nous faisons tout pour le retour de la paix et permettre votre retour au pays. Et cela va se faire bientôt comme vous l'avez souhaité car on est mieux que chez soi », a dit Eve Bazaïba avant de procéder à la remise symbolique des vivres et non vivres apportés à la grande satisfaction des bénéficiaires.

Dans la foulée de la visite du site, la délégation gouvernementale, s'est rendue compte de l'état de survie de ces déplacés. En collaboration avec les partenaires, des soins médicaux sont administrés à travers différents services dont les soins intensifs, la maternité.

Plusieurs défis se posent notamment, l'accès à l'eau potable et l'érection des latrines.

Des solutions sont envisagées pour la construction des latrines et la mise en service des fontaines d'eau potable à l'instar de la distribution régulière de l'eau sur le site.

67.300 Congolais sont actuellement hébergés sur le site de Busuma fort de 110 hectares répartis en 78 quartiers.

Depuis Décembre 2025, 127 naissances sont enregistrées et 35 décès, dont deux cas dus au choléra et pour lesquels une campagne de vaccination a été lancée avec succès car plus de 4.000 enfants ont été vaccinés sur le site.

Les autres cas de décès sont le fait des blessures causées par les bombardements des agresseurs du Rwanda.

Cependant, la prise en charge médicale s'organise mieux à travers l'assistance du Gouvernement Congolais. Il sied de noter que la première vague des Congolais réfugiés en provenance de Goma et Bukavu ont été hébergés sur le site de Museni en province de Rutana au Burundi.