Congo-Kinshasa: La CNDH ouvre sa session ordinaire de janvier

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a ouvert, le lundi 12 janvier 2026, dans son siège situé dans la Commune de la Gombe, sa session ordinaire de janvier 2026. Cette session a pour objectif de formuler des résolutions pertinentes, applicables et porteuses de progrès réels pour la promotion et la protection des droits humains dans le pays.

« En déclarant ouverts les travaux de la première session plénière ordinaire de janvier 2026 de la CNDH-RDC, je formule le voeu que nos délibérations débouchent sur des résolutions pertinentes, applicables et porteuses de progrès réel pour la promotion et la protection des droits de l'homme en RDC », a déclaré Mr Paul Nsapu, président de cette institution d'appui à la démocratie.

Il a relevé que cette session de janvier se tient dans un contexte national et international exigeant, marqué par des défis persistants en matière des droits de l'homme.

Le président Paul Nsapu a ainsi cité ces défis. Il s'agit de l'aggravation de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC-M23, dans l'Est, et le phénomène Mobondo, dans la province du Mai-Ndombe, la périphérie de Kinshasa.

« L'année 2025, que nous venons de clôturer, a été riche en enseignements. Elle nous impose un devoir d'évaluation lucide, tant de la situation générale des droits de l'homme en RDC que de notre propre fonctionnement institutionnel, financier et opérationnel. Cette session constitue donc un moment privilégié de vérité, de responsabilité et de projection stratégique », a-t-il martelé.

A l'ouverture de la cérémonie, Me Kimbumbu Dido, rapporteur de la CNDH-RDC, a relevé les points à l'ordre du jour, après avoir indiqué que le quorum pour la tenue de cette session était atteint.

Ainsi, les points à l'ordre du jour sont notamment, le rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC (exercice 2025), le rapport sur les activités réalisées par la CNDH, le rapport sur le lancement des activités d'enregistrement des défenseurs des droits de l'homme (DDH) ainsi que l'élaboration et l'adoption du plan stratégique des activités à réaliser en 2026.