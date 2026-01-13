Depuis quelques jours, certains influenceurs visiblement proches de la communication numérique Rwandaise et au M23, s'emploient à construire artificiellement un récit de « rébellion » autour des propos du Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture et de la sécurité Alimentaire Muhindo Nzangi Butondo. Leur lecture est non seulement malhonnête, mais surtout dangereusement simplificatrice dans un contexte national marqué par une guerre d'agression et une intense bataille informationnelle.

Contrairement aux insinuations relayées par ces propagandistes de l'intox, le Ministre d'État Muhindo Nzangi n'a jamais défié l'autorité du Président de la République, Chef de l'État et Chef des Institutions. Il n'a fait que rappeler, avec responsabilité et patriotisme, une réalité désormais documentée : la République démocratique du Congo fait face non seulement à une guerre militaire, mais également à une guerre informationnelle, médiatique et psychologique, alimentée par un bureau de communication stratégique basé au Rwanda.

À aucun moment, le Ministre d'État Mzalendo, engagé, n'a dénigré les FARDC. Bien au contraire, il a dénoncé les campagnes d'intoxication visant à fragiliser le moral des troupes, semer la panique au sein de la population et affaiblir la cohésion nationale. Assimiler cette dénonciation à une attaque contre l'armée relève soit d'une méconnaissance grave des enjeux, soit d'une volonté manifeste de travestir les faits.

Par ailleurs, opposer la communication du Ministre à l'action gouvernementale est une démarche intellectuellement paresseuse. La relance du secteur agricole, tout comme la défense de la souveraineté nationale, ne sont pas des missions concurrentes mais complémentaires. Un membre du gouvernement peut, sans contradiction, produire des résultats sectoriels et contribuer à l'éveil patriotique face aux menaces qui pèsent sur la Nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est également préoccupant de constater que certaines réactions s'appuient davantage sur des commentaires partisans relayés sur les réseaux sociaux que sur une analyse rigoureuse des propos réellement tenus.

La République ne se gouverne pas par captures d'écran interposées, encore moins par des procès d'intention. Dans une démocratie responsable, alerter n'est pas défier, dénoncer une manipulation n'est pas diviser, et parler en patriote n'est pas s'ériger contre les institutions. La vraie fracture aujourd'hui n'oppose pas les membres du gouvernement entre eux, mais oppose les défenseurs de la souveraineté nationale aux relais conscients ou inconscients d'agendas étrangers.

Le Ministre d'État Muhindo Nzangi reste pleinement engagé dans la vision du Président de la République : celle d'un Congo souverain, debout, lucide face aux menaces et uni derrière ses institutions et ses forces armées.