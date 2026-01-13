Congo-Kinshasa: Aménagement du Territoire - Révolution spatiale du pays

Il s'agit d'une rupture historique qui enterre l'anachronisme pour consacrer la vision du Chef de l'État. Le paysage institutionnel de la République démocratique du Congo vient de franchir un rubicon décisif sous l'égide de son ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa Tongba.

Dans un discours fleuve empreint de gravité et de vision prospective, le patron de l'Aménagement du territoire a officiellement lancé la campagne nationale de vulgarisation de la loi n°25/045 du 1er juillet 2025.

Cet acte marque le glas d'une ère d'incertitude spatiale où le pays était régi par un décret colonial de 1957, totalement déconnecté des réalités démographiques et économiques du XXIe siècle. Jean-Lucien Bussa a tenu à rendre un hommage appuyé au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la promulgation de cette loi constitue le pivot d'un nouveau contrat social territorial.

Pour le Ministre, cette réforme n'est pas qu'un texte juridique supplémentaire ; c'est un instrument de souveraineté visant à optimiser l'affectation des espaces, à renforcer la compétitivité de nos provinces et à réduire ces disparités territoriales qui ont trop longtemps freiné l'intégration nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En arrimant la planification spatiale à la configuration administrative de la Constitution de 2006, Jean-Lucien Bussa positionne l'Aménagement du territoire comme le socle indispensable sur lequel doit reposer toute l'armature urbaine et rurale du Congo de demain.

L'architecture de l'innovation - les sept piliers de la modernisation portés par Jean-Lucien Bussa

Au coeur de la stratégie déployée par Jean-Lucien Bussa, cette nouvelle loi introduit des innovations majeures qui bouleversent la gestion traditionnelle des ressources physiques du pays. Le Ministre a détaillé avec une précision chirurgicale les avancées qui feront désormais autorité : la mise en cohérence des priorités de développement avec les décisions de répartition spatiale, la protection des intérêts vitaux des populations grâce aux sauvegardes sociales, et l'intégration rigoureuse de l'évaluation environnementale stratégique.

L'une des pièces maîtresses de ce dispositif est l'institutionnalisation d'un cadre de financement pérenne, ainsi que la création de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire (ONAT), véritable sentinelle du suivi territorial.

Jean-Lucien Bussa a également insisté sur l'importance des Conseils d'Aménagement du Territoire, ces instances consultatives qui éclaireront désormais les processus décisionnels.

Cette synergie institutionnelle, complétée par le Conseil National de l'Aménagement du Territoire, garantit une coordination intersectorielle sans précédent, évitant les chevauchements de compétences entre les ministères et assurant une gestion harmonieuse de chaque kilomètre carré du territoire national.

Un plaidoyer pour l'action collective

La réussite de cette loi dépend avant tout de son appropriation par tous les acteurs de la vie nationale, un défi que Jean-Lucien Bussa a relevé en lançant un appel vibrant à la mobilisation générale. En saluant le travail minutieux des experts et l'implication des Secrétaires Généraux, le Ministre a souligné que ce texte est le fruit d'une maturation collective exemplaire.

Il a également adressé un message de gratitude aux partenaires techniques et financiers, avec une mention spéciale pour le FONAREDD, dont il souhaite voir le rôle de mobilisateur se renforcer dans la chaîne d'appui à l'Aménagement du territoire.

Pour Jean-Lucien Bussa, la vulgarisation doit être totale : elle doit toucher les institutions provinciales, les Entités Territoriales Décentralisées (ETD), le secteur privé, mais aussi et surtout les communautés locales et les peuples autochtones pygmées. À travers des ateliers, des sessions de formation et des supports de communication adaptés, l'objectif est d'infuser les principes de cette loi dans l'esprit de chaque citoyen.

En lançant officiellement cette campagne sur toute l'étendue de la République, Jean-Lucien Bussa ouvre une ère de justice spatiale et de développement durable, où l'espace national n'est plus un objet de conflit foncier, mais un moteur de croissance inclusive pour tous les Congolais.