Congo-Kinshasa: Début des audiences foraines de près de 500 présumés bandits urbains

Au total 207 présumés Kuluna arrêtés en décembre dernier grâce aux bouclages dans le cadre de l'opération NDOBO, ont comparu ce jeudi 8 janvier 2026 en audience foraine en procédure de flagrance devant les tribunaux militaires de Kinshasa-Matete et Kinshasa-N'Djili.

Le début de ces audiences foraines marqué par la présence du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Shabani Lukoo et le Ministre de la Justice Guillaume Ngefa, est un signal fort contre la montée de la criminalité urbaine particulièrement à Kinshasa.

Pour ce premier jour de procès consacré à l'instruction, 175 prévenus ont été face à leur juge naturel au tribunal militaire de Kinshasa- Matete et 32 autres dont un policier et militaire ont comparu quant à eux au tribunal militaire de Kinshasa- N'djili dans le district de la Tshangu.

Ces présumés bandits reprochés de terrorisme, Association des malfaiteurs, extorsion et vol à mains armés étaient également face à leurs plaignants dont plusieurs ont été victimes de coup et blessures perpétrés par ces malfrats.

Ils ont été présentés avec leurs pièces à conviction notamment, des machettes et pelles.

Cette démarche initiée par le Gouvernement Congolais constitue une approche pédagogique et dissuasive pour lutter contre le banditisme urbain.

À savoir que ces prévenus constituent le premier groupe des 424 Kuluna interpellés par la Police Nationale Congolaise pendant les festivités de fin d'année et présentés au VPM Shabani le 1er janvier 2026.