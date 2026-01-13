Sénégal: A Fouloume, dans la commune de Mont-Rolland, des habitants alertent sur le danger des branchements électriques anarchiques

Fouloume (Tivaouane) — La prolifération des branchements électriques anarchiques destinés aux périmètres maraîchers autour du lac Tanma, suscite l'inquiétude des habitants de Fouloume, un village de la commune de Mont-Rolland (ouest), en raison des risques d'accidents liés à cette situation.

Selon plusieurs personnes interrogées sur place, des exploitants maraîchers, confrontés à la faible couverture du réseau électrique dans les zones de production horticole, ont installé des câbles reliant directement des concessions aux périmètres maraîchers, afin d'alimenter leurs motopompes.

Ces installations de fortune, composées de fils électriques apparents et non sécurisés, traversent des ruelles et des espaces publics très fréquentés.

Ce qui présente, aux yeux des habitants, des risques d'accidents graves, pour les populations, surtout les enfants.

"Ces fils passent à hauteur d'homme ou traînent à même le sol. À tout moment, un drame peut survenir, surtout avec les enfants qui jouent dans les rues", alerte un habitant de Fouloume.

Face à ce danger, des habitants en appellent à une intervention urgente des autorités compétentes, en particulier la Société nationale d'électricité du (Senelec).

A défaut d'une extension immédiate du réseau électrique par l'installation de nouveaux poteaux, des voix plaident pour un enfouissement sécurisé des câbles existants, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Les habitants estiment qu'une telle mesure, même provisoire, permettrait de réduire significativement les risques d'accidents, en attendant une solution durable pour l'électrification des zones de production horticole, indispensable au développement de l'activité maraîchère locale.

Le maire de la commune de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, interrogé par l'APS, a assuré que tous les villages riverains du lac Tanma, notamment Ndiaye Bop, Thiaye, Fouloume et Kémaye, seront prochainement débarrassés des installations électriques illégales, grâce à l'intervention de la municipalité.

L'édile a insisté sur le devoir de la Senelec de procéder à l'extension du réseau électrique au profit des exploitants agricoles de la zone, confrontés à un réel besoin d'accès sécurisé et légal à l'électricité.