Ile Maurice: Mamy Ravatomanga absent de la visioconférence mais réclame un suivi médical

Hier, l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga a brillé par son absence à l'audience virtuelle devant la Bail and Remand Court (BRC). Selon un responsable de la prison de Melrose, il aurait refusé d'apparaître à l'écran.

Son avocat, Me Khushal Lobine, a toutefois expliqué que son client souffrait de douleurs à l'estomac et ne se sentait pas en état de participer. L'avocat a également demandé que le détenu puisse recevoir la visite de son cardiologue, évoquant la nécessité d'un suivi médical spécialisé.

La magistrate Bhumija Soborun a recommandé à l'avocat d'entrer en contact avec le Welfare Officer de l'établissement pénitentiaire afin que la situation médicale du prévenu soit prise en charge et évaluée.

Dans un autre ordre d'idées, Me Lobine a annoncé que l'équipe de défense envisage désormais de porter l'affaire de Mamy Ravatomanga devant la Cour suprême. Ils comptent contester, par demande de révision judiciaire, l'audition du 30 décembre devant la BRC et au cours de laquelle cette instance a refusé la libération sous caution de Mamy Ravatomanga.

Sa prochaine comparution devant la BRC est pour le 2 février.