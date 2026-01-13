La localité de Mbarassane, située dans la commune de Taïba Moutoufa, a procédé au lancement des activités de son marché hebdomadaire sur une superficie d'un hectare. Selon le maire de la commune de Taïba Moutoufa, c'est une demande sociale qui vient d'être satisfaite.

«Il n'y a pas un grand louma (marché hebdomadaire, ndlr) dans la zone. Taïba a un marché qui tarde à décoller. Nous sommes dans une dynamique d'initiatives pour le développement de cette commune du département de Diourbel ; nous avons pensé mettre en place ce marché, en collaboration avec les populations, pour que le dynamisme de notre commune puisse prendre son envol».

Le maire de la commune de Taïba Moutoufa, Ibrahima Ndour, a saisi le Sous-préfet et le Commandent de la Brigade de Gendarmerie pour que les mesures de sécurité habituelle soient prises. Il s'engage à faciliter l'approvisionnement en eau et à assurer les commodités liées à l'hygiène avec des toilettes. Il invite les usagers de ce marché à éviter toutes les pratiques qui ne sont pas acceptées par la loi, en évitant les marchandises prohibées et certains trafics. Le chef de village de Mbarassane, Madiagne Diagne, demande la réalisation de la piste de production allant du Pont à péage à Mbarassane, pour désenclaver ce marché.