Soudan: Le Soudan récupère 570 des pièces antiques volés pendant la guerre déclenchée par les milices rebelles

La ville de Port-Soudan a accueilli aujourd'hui l'événement officiel organisé par le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme pour annoncer la restitution de 570 pièces du patrimoine archéologique soudanais qui avaient été pillées pendant la guerre déclenchée par les milices rebelles, dans le cadre des efforts nationaux visant à protéger le patrimoine culturel et à préserver la mémoire historique du pays.

Le Secrétaire général du Conseil souverain, le général Mohammed al-Ghali, le ministre des Finances, le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Aeisser ont participé à l'événement ainsi que le secrétaire général du ministère Dr. Graham Abdelkader, la secrétaire générale du ministère, Mme Somaya al-Hadi, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, le directeur adjoint des services de renseignement général, le représentant de l'UNESCO au Soudan, ainsi que les dirigeants de la police et les représentants du corps diplomatique accrédité au Soudan.

L'événement a également connu une forte présence médiatique, ainsi que celle de plusieurs responsables et dirigeants de l'État.

Cette cérémonie marque la clôture des activités du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme dans son siège temporaire à Port-Soudan sous le slogan « Une conclusion en beauté », en affirmation que le patrimoine archéologique n'est pas seulement un témoignage du passé, mais représente également les racines de l'identité nationale et un droit fondamental des générations à venir.