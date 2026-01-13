Soudan: Le Soudan récupère 570 des pièces antiques volés pendant la guerre déclenchée par les milices rebelles

13 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La ville de Port-Soudan a accueilli aujourd'hui l'événement officiel organisé par le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme pour annoncer la restitution de 570 pièces du patrimoine archéologique soudanais qui avaient été pillées pendant la guerre déclenchée par les milices rebelles, dans le cadre des efforts nationaux visant à protéger le patrimoine culturel et à préserver la mémoire historique du pays.

Le Secrétaire général du Conseil souverain, le général Mohammed al-Ghali, le ministre des Finances, le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Aeisser ont participé à l'événement ainsi que le secrétaire général du ministère Dr. Graham Abdelkader, la secrétaire générale du ministère, Mme Somaya al-Hadi, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, le directeur adjoint des services de renseignement général, le représentant de l'UNESCO au Soudan, ainsi que les dirigeants de la police et les représentants du corps diplomatique accrédité au Soudan.

L'événement a également connu une forte présence médiatique, ainsi que celle de plusieurs  responsables et dirigeants de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette cérémonie marque la clôture des activités du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme dans son siège temporaire à Port-Soudan sous le slogan « Une conclusion en beauté », en affirmation que le patrimoine archéologique n'est pas seulement un témoignage du passé, mais représente également les racines de l'identité nationale et un droit fondamental des générations à venir.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.