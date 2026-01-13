Soudan: Le Premier ministre souligne la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais

Le Premier ministre souligne la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais pour la guérison et la reconstruction nationale.

Le Premier ministre a insisté la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais pour la guérison et la reconstruction nationale, qui doit se tenir prochainement à Khartoum.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre dans son bureau à Khartoum avec le président du comité de préparation du Forum, Cheikh Abdelmoneim Abu- Darira et le vice-président du Conseil supérieur pour la paix sociale, Ishaq Cheikh Hamad Al-Neel.

La rencontre a assuré le progrés des préparatifs liés à la tenue du Forum.

Le forum a également abordé les questions de paix sociale et de réconciliation nationale avec la participation des confréries soufies, des administrations ci des étudiants, des femmes et de toutes les composantes de la société soudanaise.