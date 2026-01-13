Soudan: Le Premier ministre souligne la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais

13 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre souligne la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais pour la guérison et la reconstruction nationale.

Le Premier ministre a insisté la nécessité d'une préparation adéquate pour assurer le succès du Forum du peuple du soudanais pour la guérison et la reconstruction nationale, qui doit se tenir prochainement à Khartoum.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre dans son bureau à Khartoum avec le président du comité de préparation du Forum, Cheikh Abdelmoneim Abu- Darira et le vice-président du Conseil supérieur pour la paix sociale, Ishaq Cheikh Hamad Al-Neel.

La rencontre a assuré le progrés des préparatifs liés à la tenue du Forum.

Le forum a également abordé les questions de paix sociale et de réconciliation nationale avec la participation des confréries soufies, des administrations ci des étudiants, des femmes et de toutes les composantes de la société soudanaise.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.