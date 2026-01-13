Ile Maurice: Au collège London, une rentrée chargée d'émotions et d'espoirs

Il est à peine huit heures lorsque les premiers élèves franchissent le portail du collège London, à Port-Louis. Dans l'air encore frais du matin, une agitation discrète s'installe. Des parents arrivent de toutes les directions, tenant fermement la main de leurs enfants. Pour beaucoup, cette journée marque bien plus qu'une simple formalité administrative : c'est un passage, un basculement vers une nouvelle étape de vie.

Au collège London, ce sont des enfants qui quittent l'univers protecteur du primaire pour entrer dans celui, plus exigeant, du secondaire. Dans la cour, tout a été soigneusement préparé pour les accueillir. Les élèves, bien habillés, chemises repassées et chaussures cirées, se tiennent droits, parfois nerveux, parfois déjà confiants, presque pressés de grandir. Les regards des parents en disent long. Entre fierté et inquiétude, ils observent leurs enfants évoluer dans ce nouvel espace.

Madame Joodoo est venue avec son fils Gaavish et le jeune Jeremie. Elle raconte les efforts fournis ces derniers mois pour préparer cette transition. «Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. Chaque matin, nous leur avons appris à prendre le bus, à se repérer, à devenir plus autonomes.» Gaavish, lui, affiche une détermination tranquille : «J'ai bien travaillé pour avoir cette école et je compte travailler encore plus dur.»

À ses côtés, Jeremie est tout aussi résolu. «La discipline va guider mes pas», dit-il simplement, mais avec conviction. Un peu plus loin, Audrey Remy accompagne son fils Justin :«J'ai dit à mon fils de bien travailler parce que l'éducation, c'est la clé.» Justin, visiblement ému, explique : «Mo dir mo mama mersi. Linn fer tou pou mwa e mo pou rann li fier.» Justin et Audrey Remy.

Le recteur du collège London, Terry Chan Lam, rappelle l'importance de cette rentrée alors que l'établissement célèbre ses 60 ans d'existence : «Tout a été préparé pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Nous recevons cette année environ 200 nouveaux élèves et nous sommes sereins.» Les mots d'ordre restent inchangés : discipline et communication. «Ce sont des valeurs essentielles pour guider les jeunes et leur permettre de s'épanouir.»