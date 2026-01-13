Ile Maurice: Vacoas - Les petits abordent leur première grande étape scolaire

Hier, à Vacoas, les tout-petits ont franchi pour la première fois le portail de l'école primaire. Les témoignages convergent : pour beaucoup d'enfants, ce premier jour à l'école primaire est une vraie étape dans la vie. Pour certains, c'est de la première fois qu'ils se séparent de leurs parents pour plusieurs heures.

Hors des murs de l'Aryan Vedic Government School, nous rencontrons Navya Moothia. Avec un grand signe de main, c'est elle qui vient vers nous : «Bonjour Miss.» Sa mère et elle partagent un sourire qui reflète la joie de vivre cette nouvelle aventure. Pour la maman de Navya, c'est aussi une grande fierté. Même chose pour la famille Tally : maman, papa et grand-mère accompagnent Aizah, qui s'est réveillée dès 6 heures pour se préparer à se rendre dans sa nouvelle école.

Aizah connaît déjà toutes les poses pour faire une belle photo. Une fois entrée, la file de parents est longue. Ce lundi matin, plus de 160 élèves seront admis en Grade 1. À pas timide, Shayaan Mooraby franchit le portail, accompagné de sa maman. Il nous confie qu'il est impatient d'apprendre ! Pour la famille Kissoondoyal, c'est un grand jour, voire une affaire familiale : Saharshsingh et Bhoomi Devi, anciens élèves de l'Aryan Vedic, accompagnent leur petit frère à la même école aujourd'hui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans les coins de la cour, parmi les discussions entre parents et le brouhaha de ces nouveaux élèves qui se retrouvent (anciens camarades de maternelle), quelques pleurs se font entendre. Certains petits sont un peu stressés, mais l'excitation domine.

Ambiance plus calme au Nunkishore Saddul Government School où une vingtaine d'élèves seulement ont été admis. Les choses se font dans l'ordre et sans agitation. La maîtresse d'école explique qu'une réunion avec les parents est prévue juste après les démarches administratives afin de les rassurer, mais aussi pour aborder des questions de sécurité : les enfants doivent être récupérés directement par leurs parents dans la mesure du possible, le repas du midi doit être équilibré, le port de l'uniforme et le respect des règles sont rappelés, ainsi que l'attention portée au bien-être des élèves.

À la Visitation RCA School, c'est Marie Anne Cateau, la directrice, qui fait l'accueil. Les admissions sont déjà bouclées à notre arrivée. Près d'une centaine d'enfants, répartis en trois classes de Grade 1, participent à une activité autour d'un thème ludique : le voyage en montgolfière. Dessins, décorations en papier et couleurs vives ont été pensés pour mettre les élèves à l'aise et transformer ce premier jour en un moment rassurant.

L'entrée dans une nouvelle classe, et la rencontre avec de nouveaux enseignants et camarades peuvent être impressionnantes. Nous observons des enfants qui hésitent à franchir le portail, regardant derrière eux une dernière fois leurs parents. D'autres, encore un peu timides, préfèrent se cacher derrière un cartable ou un jouet pour se rassurer. Pour tous, c'est un mélange de curiosité, d'excitation... et parfois, de peur. C'est normal à cinq ans !