Ile Maurice: Un ouvrier de 31 ans décède sur un chantier

Un accident de travail s'est produit le dimanche 12 janvier à Terre-Rouge. Sarder Amiur, un ouvrier de 31 ans, a perdu la vie après avoir fait une chute alors qu'il travaillait sur un chantier. La victime exerçait comme maçon et résidait à Roches-Noires.

L'accident est survenu alors que l'ouvrier procédait à l'installation d'un support temporaire destiné à soutenir une dalle de plafond. À un moment donné, il a glissé et chuté lourdement au sol. Gravement blessé, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, par son employeur.

À son arrivée à l'unité des urgences, l'état de santé de la victime était jugé critique. Malgré l'intervention du personnel médical, son décès a été constaté vers 10 h 30 par un médecin. Le cas a ensuite été référé à la police et une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident de travail.

Le corps de l'ouvrier a été transféré à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, pour les besoins de l'autopsie. Celle-ci a été pratiquée le même jour par le Dr Sudesh Kumar Gungadin. L'examen médico-légal a conclu que la mort était due à des lésions cranio-cérébrales.

Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les responsabilités éventuelles et de vérifier si les normes de sécurité étaient respectées sur le chantier au moment du drame.