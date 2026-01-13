Ile Maurice: Un ouvrier de 31 ans décède sur un chantier

13 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un accident de travail s'est produit le dimanche 12 janvier à Terre-Rouge. Sarder Amiur, un ouvrier de 31 ans, a perdu la vie après avoir fait une chute alors qu'il travaillait sur un chantier. La victime exerçait comme maçon et résidait à Roches-Noires.

L'accident est survenu alors que l'ouvrier procédait à l'installation d'un support temporaire destiné à soutenir une dalle de plafond. À un moment donné, il a glissé et chuté lourdement au sol. Gravement blessé, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, par son employeur.

À son arrivée à l'unité des urgences, l'état de santé de la victime était jugé critique. Malgré l'intervention du personnel médical, son décès a été constaté vers 10 h 30 par un médecin. Le cas a ensuite été référé à la police et une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident de travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le corps de l'ouvrier a été transféré à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, pour les besoins de l'autopsie. Celle-ci a été pratiquée le même jour par le Dr Sudesh Kumar Gungadin. L'examen médico-légal a conclu que la mort était due à des lésions cranio-cérébrales.

Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer les responsabilités éventuelles et de vérifier si les normes de sécurité étaient respectées sur le chantier au moment du drame.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.