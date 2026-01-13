Sénégal: Une exposition dédiée à la gestion durable de l'eau et de l'assainissement du 13 au 31 janvier

Dakar — Le Laboratoire de traitement des eaux usées (LATEU) de l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop (IFAN C. A. Diop) organise du 13 au 31 janvier une exposition dédiée à la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, en mettant en relief "le rôle des Solutions fondées sur la nature (SfN)".

L'exposition est prévue d'abord du 13 au 18 janvier 2026 au Musée Théodore Monod d'art africain (IFAN Ch. A. Diop), ensuite du 19 au 31 janvier 2026 à IFAN Cheikh Anta Diop-UCAD, Corniche de Dakar, selon un document reçu des organisateurs.

Elle met "en lumière le rôle des Solutions fondées sur la nature (SfN) dans le traitement des eaux usées et des boues de vidange", expliquent-ils.

L'inauguration officielle de l'exposition est prévue, ce mardi, à 11h00, au Musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN, en face de l'Assemblée nationale, en présence d'une délégation de l'Université de Barcelone et des partenaires du LATEU.

Selon les organisateurs, "cette initiative vise à sensibiliser le grand public, les acteurs institutionnels et les décideurs à l'importance des Solutions fondées sur la nature pour répondre durablement aux défis liés à l'assainissement".

Ils soulignent que "ces approches innovantes se distinguent par leur performance environnementale, leur faible coût énergétique, leur intégration harmonieuse dans les écosystèmes naturels".

L'exposition, ajoutent-ils, "s'appuie sur des exemples concrets développés au Sénégal, ainsi que sur des expériences africaines et internationales, afin d'illustrer la pertinence et l'efficacité de ces solutions".

Concernant le parcours de l'exposition, le document signale qu'à travers des panneaux pédagogiques et des fiches techniques illustrées, "les visiteurs découvriront les enjeux sanitaires et environnementaux liés aux rejets d'eaux usées, la définition et les principes des Solutions fondées sur la nature".

Ils pourront également découvrir "les techniques de traitement des eaux usées, le traitement naturel des boues de vidange et des exemples inspirants au Sénégal (IFAN/LATEU, UGB)".

Pour les organisateurs, "cette exposition se veut un espace d'échange, de pédagogie et de réflexion, contribuant à la promotion de solutions durables et adaptées aux réalités locales pour une meilleure gestion de l'eau et de l'assainissement".