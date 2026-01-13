Afrique: L'AIPS va honorer six journalistes sénégalais et plusieurs confrères africains, dimanche à Rabat

Une vingtaine de journalistes sportifs africains, dont six sénégalais, seront honorés dimanche à l'occasion de la deuxième édition des AIPS Awards, en récompense de leur contribution au développement du sport en général et du football en particulier.

Cette cérémonie, organisée par l'Association internationale de la presse sportive (AIPS), zone Afrique, en collaboration avec l'AIPS/Monde, va se dérouler au siège de la FIFA à Rabat-Salé.

Cette année, l'AIPS/Afrique "va honorer les journalistes africains ayant couvert dix Coupes d'Afrique des nations (CAN), ainsi que des aînés ayant marqué d'une empreinte indélébile le développement du sport, notamment du football, dans leur pays, voire sur le continent", indique un communiqué de l'AIPS/Afrique rendu public lundi.

Les journalistes sénégalais Youssoupha Badji (Vox Populi), Cheikh Fantamady Keïta (Relief), Abdoulaye Boubou Thiam (Sud Quotidien) et Adama Thieyguel Kandé (2STV) seront distingués pour avoir couvert dix phases finales de la CAN.

Les doyens Mamadou Koumé et Abdoulaye Diaw seront, quant à eux, célébrés pour avoir marqué d'une empreinte indélébile le développement du sport et du football en particulier au Sénégal et en Afrique.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que celui de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, prendront part à l'événement.

Voici la liste des journalistes africains ayant couvert dix éditions de CAN:

Pape Saine (Gambie), Amadou Al Housseini Touré (Mali), Ange Gnacadja (Bénin), Nana Paul Sabin (Cameroun), Mokhtar Hmima et Hosni Manoubi (Tunisie), Youssoupha Badji, Cheikh Fantamady Keïta, Abdoulaye Boubou Thiam et Adama Thieyguel Kandé (Sénégal).

La liste des légendes:

Mostapha Bedri et Mohamed Bencherif (Maroc), Dicko Assa Soumaré et Demba Koulibaly (Mali), Bernard Otieno et Elias Makori (Kenya), Amadou Diouldé Diallo et Cheik Fantamady Condé (Guinée), Mamadou Koumé et Abdoulaye Diaw (Sénégal), Oumar Kaldoum (Algérie), Aicha Falode (Nigéria), Peter Gomez (Gambie), Mana Palanga (Togo), Haithem Rachidi (Tunisie), Steve Vickers (Zimbabwe), Ouattara Hegaud (Côte d'Ivoire), Mufti Mohamed Saeed (Soudan), François Kabulo Mwana Kabulo (Congo), Jean Gilbert Foutou (Congo-Brazzaville) et Emmanuel Gustave Samnick (Cameroun).