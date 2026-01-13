Kenya: Bradley Marongo - Le géant kenyan qui fascine la génération z

Le Kenya a trouvé sa nouvelle star. Bradley Marongo, surnommé le Goliath de la Génération Z, mesure 2,46 mètres et fait sensation sur les réseaux sociaux. À 27 ans, ce géant de Vihiga est devenu une célébrité internationale grâce à sa taille exceptionnelle.

Son récent face-à-face avec le YouTuber américain IShowSpeed a propulsé sa notoriété au niveau mondial. Les vidéos de leur rencontre à Nairobi ont cumulé des millions de vues, montrant le streamer littéralement éclipsé par la stature imposante du Kenyan.

Bradley pèse 120 kilos et chausse du 48, des mensurations qui compliquent son quotidien. Trouver des vêtements adaptés relève du défi permanent. Les défis quotidiens incluent également les transports en commun, les portes trop basses et les lits inadaptés à sa morphologie.

Malgré ces obstacles, le jeune homme a su transformer sa différence en atout. Acteur et créateur de contenu, il compte plus de 250 000 abonnés sur Instagram. Son compte @thegenzgoliath génère des revenus substantiels grâce aux partenariats avec les marques.

Les entreprises se disputent ses services d'ambassadeur. Sa popularité transcende les frontières africaines, attirant l'attention d'investisseurs européens. Bonfire Adventures lui a même proposé un poste en Europe, reconnaissance de son potentiel commercial.

Bradley incarne une nouvelle génération d'influenceurs africains qui redéfinissent les codes du succès. Sa célébrité virale prouve que l'authenticité prime sur les standards conventionnels. Il inspire des milliers de jeunes à embrasser leurs différences.

Son parcours illustre parfaitement comment les réseaux sociaux peuvent transformer une particularité physique en opportunité professionnelle. De simple habitant de Kangemi, il est devenu une figure emblématique du Kenya moderne.

Que pensez-vous de cette ascension fulgurante ? Bradley Marongo peut-il devenir le nouveau visage de l'Afrique sur la scène internationale ?