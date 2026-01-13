Le leader et porte-flambeau du Congres Démocratique de la Gambie, Mr Mama Kandeh, a plaidé pour un processus électoral clair et transparent en prélude à l'élection présidentielle de 2026.

Le Congres Démocratique de la Gambie a organisé un meeting politique à Konko Fulla dans le Lower Fulladou, Région de Central River le jeudi 8 janvier 2026. Le leader du parti, Mr Mama Kandeh, ainsi que d'autres cadres supérieurs, ont assisté à ce meeting.

Lors du meeting, Mr Mama Kandeh a mis un accent sur le besoin de transparence et de responsabilisation, exhortant les Gambiens à se joindre à lui dans le combat contre la corruption et pour le développement national. Il a également indiqué des plans et stratégies pour la transformation du secteur agricole, la vulgarisation de programmes d'apprentissage et de formation, et l'autonomisation des femmes.

Le leader du Congres Démocratique Gambien a insisté sur la nécessité de mettre en place un processus électoral clair et transparent.

Le leader et porte-flambeau du Congres Démocratique de la Gambie à l'élection présidentielle de 2026 a déclaré que dans sa quête pour la victoire a l'élection présidentielle son attention est plutôt portée sur l'élaboration de politiques et de projets de développement national, et non pas sur les insultes. Il exhorte les supporters à promouvoir l'agenda du Congres Démocratique de la Gambie et d'éviter les injures personnelles et calomnieuses.

Mr Kandeh invite également le président et les ministres à respecter la loi et à éviter de se lancer dans des insultes contre les personnalités politiques, mettant un accent sur le fait que le but de la politique est de favoriser le développement, et non pas de se lancer dans des injures et calomnies.

Mr Kandeh a critiqué le gouvernement, dénonçant sa déconvenue dans plusieurs secteurs. Il a promis qu'un gouvernement issu du Congres Démocratique de la Gambie ferait du développement local, sa priorité, et veillerait à ce que les projets de développement soient directement bénéfiques à tous les Gambiens.

Mr Ablie Jallow, le directeur des Affaires Internationales du Congres Démocratique de la Gambie, a déclaré que Mr Mama Kandeh transformera le secteur agricole de la Gambie, et ce, afin que la Gambie puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il promet également des centres d'apprentissage et de formation pour assurer un avenir meilleur aux jeunes Gambiens.

Mme Ndeye Fatou Jallow, présidente du Mouvement des Femmes du Congres Démocratique de la Gambie, a incité les femmes à apporter leur soutien à Mama Kandeh, car, selon elle, Mr Mama Kandeh est prêt à leur apporter aide et assistance dans leur quête d'émancipation.

Demba Sey, Sira Jawo, et d'autres supporters du Congres Démocratique de la Gambie ont souligné les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans la partie sud de la Région de Central River, notamment le manque d'accès à des soins de santé, des structures sanitaires inadéquates, et l'insuffisance en eau.

Mme Kaddy Touray, résidente de Brikamaba, a raconté l'histoire tragique d'une femme qui a accouché dans une ambulance en raison du manque de transport. Elle a également révélé que les femmes sont obligées de partager les lits d'hôpital à l'Hôpital de Bansang. Elle a insisté sur le besoin de changement.

Au cours du meeting, plus de 50 supporters du Parti Populaire National originaires de Konko Fulla et des villages environnants de la partie sud de la Région de Central River ont déserté le Parti Populaire National pour rejoindre les rangs du Congres Démocratique de la Gambie. Ils ont assuré Mr Mama Kandeh de leur soutien indéfectible à l'élection présidentielle de décembre 2026.

Ils ont dénoncé la corruption, l'insécurité, les services de santé défaillants, et les opportunités d'emploi limitées comme étant les motifs de leur départ du Parti Populaire National au profit du Congres Démocratique de la Gambie. Mr Mama Kandeh a salué les nouveaux arrivants. Il a prôné l'unité au sein du parti et a dévoilé les grandes lignes de son projet de gouvernement s'il venait à être élu président. Il a révélé que des reformes seraient mises en oeuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, et de l'emploi.

Cette défection n'est nullement un cas isolé, dans la mesure où plus de 300 supporters du Parti Populaire National ont rejoint les rangs du Congres Démocratique de la Gambie au cours des dernières semaines.

Mr Babucarr Secka, un déserteur du Parti Populaire National, a exprimé son mécontentement concernant le gouvernement actuel. Selon lui, ce meeting démontre que la résolution des difficultés des couches sociales les plus défavorables et l'autonomisation des communautés locales sont les principales priorités du Congres Démocratique de la Gambie.

