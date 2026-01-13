Sénégal: Fatou Ndiaye, une figure de l'autonomisation des femmes à Kaffrine

Kaffrine — La jeune entrepreneure Fatou Ndiaye, propriétaire de la seule unité fonctionnelle de transformation des produits locaux et céréaliers à Kaffrine (centre), s'impose, grâce à son activité, comme une figure incontournable de l'autonomisation des femmes dans cette région du centre du Sénégal.

À la tête du Groupement d'intérêt économique (GIE) "Farlu Liguey", Fatou Ndiaye symbolise la résilience au féminin, dans une région où le combat pour l'autonomisation des femmes n'est pas gagné d'avance.

Son unité de transformation de produits locaux est spécialisée dans la valorisation des produits du cru, de fruits, légumes, céréales et plantes locales, ainsi que dans la production d'aliments sains, naturels et adaptés aux besoins du marché.

Elle s'investit également dans la transmission du savoir-faire par la formation, avec un service de restauration mettant en valeur les ressources céréalières de terroir.

"La mission de l'entreprise est de créer de la valeur ajoutée locale, de nourrir sainement et de former les générations futures, avec comme coeur de métier la transformation, la restauration et la formation", explique Fatou Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

Les produits proposés par son unité de transformation vont des jus naturels aux bouillons, condiments naturels et produits de conservation (séchage, fermentation), en passant par la farine locale enrichie (mil, maïs, niébé), les produits culinaires et épices locales.

Le GIE "Farlu Liguey" dispense, en parallèle, des modules pratiques de formation sur la transformation agroalimentaire artisanale, l'hygiène et la sécurité alimentaire, l'étiquetage, l'emballage, la gestion d'unités de production agroalimentaire, l'entrepreneuriat rural et la commercialisation.

Bâtie sur un espace de 15 mètres sur 15 mètres, son unité de production est équipée d'un moulin à mil multifonctionnel, d'un décortiqueur également multifonctionnel, d'une machine à pâte d'arachide et d'un broyeur.

Elle est aussi dotée de deux torréfacteurs, d'un séchoir hybride solaire, d'un déshydrateur, d'une machine à poudre et de plusieurs autres appareils électroménagers.

Un parcours inspirant

Fruit de plusieurs années de travail, le GIE "Farlu Liguey" fait désormais partie des 19 startups bénéficiant de l'accompagnement du Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD) et de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis à travers le programme d'incubation de l'UGB.

Grâce aux activités de cette unité de production et de transformation, des centaines de jeunes filles et de garçons, des entrepreneurs de Kaffrine aussi, ont pu bénéficier de formations qui leur ont permis d'acquérir des qualifications professionnelles et de développer des activités génératrices de revenus.

Titulaire d'un diplôme de technicienne en agroalimentaire, Fatou Ndiaye a obtenu son Baccalauréat en 2017, avant de suivre plusieurs sessions pour renforcer ses compétences, notamment une formation en prestation de services en techniques de transformation et de conservation du mil, dans le cadre du projet des services des entreprises du Mil (USDA/PSEM).

Ce projet d'appui à la chaine de valeur mil est financé par l'USDA, le département américain de l'agriculture.

Fatou Ndiaye a eu l'occasion de renforcer ses compétences dans plusieurs autres domaines tels que la transformation et la conservation des céréales locales, l'hygiène, la qualité, la sécurité, l'environnement, l'emballage, l'étiquetage, la contractualisation, le marketing et la communication.

Elle s'était avant cela initiée au management des organisations et à la gestion administrative et financière.

Fatou Ndiaye rêve de devenir une référence dans le secteur de la transformation agroalimentaire au niveau national, avec l'ambition d'exporter, à terme, ses produits et de représenter dignement le savoir-faire local sénégalais sur la scène internationale.