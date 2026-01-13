Tunisie: Le président Saïed - L'urgence de repenser le rôle des caisses sociales

13 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président, Kaïs Saïed, s'est réuni, lundi, 12 janvier courant, au palais de Carthage, avec le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

La réunion, cite un communiqué, a été l'occasion de passer en revue la situation des caisses de sécurité sociale, dont notamment, celle de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Dans ce contexte, le président de la République a donné ses instructions en vue de remédier à cette situation dans les plus brefs délais, appelant à identifier des solutions urgentes permettant de garantir une couverture sanitaire aux assurés sociaux, toutes filières confondues.

Il a, en outre, mis l'accent sur l'impératif de conjuguer les efforts entre les différentes parties prenantes dans le système de la sécurité sociale afin d'aplanir autant possible les obstacles et mettre fin aux souffrances qu'endurent les citoyens.

Le président Saïed a également rappelé que la garantie du droit à une couverture sociale et sanitaire à la hauteur des attentes des citoyens est « un droit fondamental », estimant qu'il est totalement inadmissible de laisser détourner les objectifs pour lesquels les caisses de sécurité sociale ont été créées.

Il a , par ailleurs, appelé à repenser le rôle des caisses sociales dans le cadre d'une « nouvelle vision » qui rompt frontalement avec les choix adoptés par le passé, lesquels ont largement éreinté les équilibres financiers de ces organismes de sécurité sociale et contribué à la détérioration de la qualité des prestations de services rendues aux citoyens.

