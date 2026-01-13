Sénégal: Coopération Sénégal-Koweït - Cap sur un partenariat stratégique élargi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce mardi avec les honneurs au Palais Bayan par Son Altesse l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, dans le cadre de sa visite officielle dans l'émirat.

Cette rencontre au sommet s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et de respect mutuel. Les deux hauts dirigeants ont longuement échangé sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre Dakar et Koweït-City. Au cours de l'entretien, l'Émir du Koweït a rappelé avec émotion la place particulière qu'occupe le Sénégal dans le coeur du peuple koweïtien, illustrant la profondeur des liens historiques d'amitié entre les deux nations.

Le Président Bassirou Diomaye Faye et Son Altesse l'Émir se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié fraternelle et de coopération confiante entre le Sénégal et l'État du Koweït. Ils ont surtout convenu de travailler à l'élargissement et au raffermissement de ce partenariat, avec l'ambition commune de le hisser à un niveau stratégique supérieur.

Dans cette dynamique, les deux parties ont identifié plusieurs domaines prioritaires de coopération, notamment la paix et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'industrie et la sécurité alimentaire, autant de secteurs jugés essentiels pour le développement durable et la stabilité des deux pays.