Sénégal: Affaire de la pouponnière Keur Yeurmandé - Ndella Madior Diouf devant la barre le 10 février 2026

Le dossier de Ndella Madior Diouf a été renvoyé au 10 février 2026 par la Chambre criminelle de Dakar, pour citation des accusés non détenus, des témoins et des parties civiles, qui n'ont pas comparu à l'audience tenue ce matin.

Il s'agit du second renvoi pour les mêmes motifs, après celui du 9 décembre dernier. Sur les 16 accusés mis en cause dans l'affaire Ndella Madior Diouf, seuls cette dernière et un autre accusé, également détenu, ont comparu.

Mme Diouf a été placée sous mandat de dépôt le 20 décembre 2023 pour les chefs suivants : traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificats aux fins d'inhumation, infractions aux lois sur les inhumations, homicide involontaire et non-déclaration de naissance. Les 15 autres accusés devront répondre de complicité pour ces chefs d'accusation. La principale mise en cause dans ce dossier, qui a défrayé la chronique, a toujours nié les faits.