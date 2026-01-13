Ile Maurice: Dates de rentrée pour les niveaux NC2 et NC3

Le Mauritius Institute of Training and Development (MITD), sous l'égide du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, informe les parents et les élèves que la rentrée scolaire est prévue le lundi 26 janvier 2026 pour le NC3 et le lundi 2 février 2026 pour le NC2.

Des séances d'information ont été organisées dans tous les centres du MITD pour les élèves issus des filières FPLNS (Foundation Programme in Literacy, Numeracy, and Skills) et NCE, afin de présenter les formations et débouchés professionnels.

Chaque candidat devra soumettre une seule demande dans un seul centre. L'orientation tiendra compte des intérêts et aptitudes des élèves, et non uniquement des résultats scolaires.

Le MITD réaffirme sa volonté d'offrir des opportunités à tous les jeunes âgés de 16 ans et plus, avec une affectation prioritaire dans le centre le plus proche de leur lieu de résidence. Une semaine d'intégration est également prévue pour les nouveaux apprenants.