Ile Maurice: «Ne signez pas l'option form à la légère», avertissent les syndicalistes

Les conférences de presse des confédérations syndicales se poursuivent après la publication du rapport du Pay Research Bureau (PRB). Radhakrishna Sadien, négociateur syndical de la State and Other Employees Federation (SEF), a encore une fois appelé à une refonte du PRB, en consultation avec les syndicats, le jeudi 8 janvier. «Ces derniers temps, surtout en période de décembre, de nombreux cas d'abus ont été signalés, notamment dans le domaine des prix, et ce sont les consommateurs qui ont souvent été les victimes des prix affichés en magasin qui ne correspondaient pas à ceux facturés à la caisse», a-t-il déclaré.

Selon lui, cette situation a conduit la SEF à s'associer avec le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs afin de lutter contre les pratiques illicites, car l'objectif est de veiller à la bonne application de la loi et à la protection des droits des consommateurs. Les plus grands perdants sont les salariés et la SEF est déterminée à lutter contre ces abus pour protéger les droits des consommateurs, a fait ressortir le négociateur syndical.

Concernant le rapport du PRB, Radhakrishna Sadien a dénoncé une série d'incohérences et de contradictions, et a critiqué la circulaire de la fonction publique stipulant que le versement des recommandations du PRB s'effectuera en deux étapes : 50 % en 2026 et 100 % en 2027. À son avis, cela va à l'encontre de l'une des suggestions du PRB.

Le syndicaliste considère que l'implémentation de cette mesure est inapplicable car elle influencera directement les conditions de travail. Les travailleurs qui partiront à la retraite d'ici l'année prochaine ignorent comment ces mesures seront mises en œuvre. Il a également abordé le sujet de la Sunday Allowance. D'après lui, le PRB a déclaré avoir reçu une communication du ministère des Finances et de celui de la Fonction publique mentionnant qu'aucune consultation n'avait eu lieu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le PRB a admis qu'il aurait dû consulter le syndicat, mais avait néanmoins choisi de stopper le versement de l'indemnité dominicale, tout en annonçant la création d'un comité pour examiner ce sujet. Pour le représentant de la SEF, cette action est incohérente : le PRB place «saret divan bef».

La SEF a finalement demandé une révision du PRB, jugeant que l'institution se comporte comme le représentant du gouvernement au lieu d'opérer comme une entité autonome. Selon la fédération, de nombreuses recommandations ne sont pas claires. C'est pourquoi elle a conseillé aux travailleurs de la fonction publique et des organismes paraétatiques de ne pas se précipiter pour signer l'option form.

Selon la SEF, le rapport présente des irrégularités et apposer sa signature sur la circulaire signifierait accepter les recommandations sans possibilité de contester ultérieurement les conditions de travail qu'elle contient, a-t-il précisé.

Pour le président de la SEF, Rishi Persand, il y a lui aussi beaucoup d'anomalies dans le rapport du PRB, ce qui créera davantage de difficultés pour les fonctionnaires qui sont au bas de l'échelle, ainsi que pour ceux qui prendront leur retraite cette année. Il a demandé au public de faire très attention avant de signer l'option form car il y a beaucoup de pièges dans le rapport. «L'heure est grave», a-t-il souligné, appelant le public à se mobiliser, tout en précisant que la fédération prendra des actions en temps et lieu.

Enfin, Ajeet Fokeer, de la Police Fighters Union, a déclaré que le rapport du PRB sur les salaires ne mentionne aucune indemnisation supplémentaire pour les agents dispensant la formation à l'école de police. À noter également que la police constitue un élément fondamental de l'État de droit, jouant un rôle clé dans la stabilité et l'unité sociale.

Chaque jour, les forces de l'ordre s'efforcent de préserver un environnement de sécurité et de confiance parmi les citoyens. Néanmoins, en dépit de son importance, les conditions d'emploi au sein de la police demeurent préoccupantes.