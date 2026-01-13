Ile Maurice: Entre pluie et soleil, l'école reprend ses droits

13 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

La grande rentrée scolaire s'est déroulée sous un ciel capricieux dans plusieurs régions du pays. Dès l'aube, si la pluie s'est invitée sur les hauteurs, accompagnant élèves, parents et enseignants sur le chemin de l'école, dans d'autres régions, le soleil tapait fort. Entre parapluies ouverts, imperméables enfilés, sacs bien serrés contre soi, parasols ou casquettes, petits et grands ont bravé les caprices de Dame nature pour marquer le coup d'envoi de la nouvelle année académique.

Devant les établissements, l'ambiance oscillait entre excitation, appréhension et retrouvailles. Certains élèves faisaient leurs premiers pas à l'école ou changeaient de cycle, tandis que d'autres retrouvaient des visages familiers, parfois encore endormis mais souriants.

La pluie n'a pas entamé l'enthousiasme de cette journée symbolique, ponctuée de conseils parentaux, de regards rassurants et de dernières recommandations avant de franchir le portail.

Dans plusieurs écoles, l'accueil s'est déroulé dans le calme, avec le soutien du personnel éducatif mobilisé pour accompagner les élèves. Malgré les conditions météorologiques, la rentrée s'est déroulée sans incident majeur, rappelant que, pluie ou soleil, l'école reprend toujours ses droits.

